Liederkranz 1836 Riedlingen hielt Rückschau

Der Liederkranz 1836 Riedlingen e.V. hielt am 9. April seine Jahreshauptversammlung im Metro ab. Die Vorsitzende Corona Kübler begrüßte alle Anwesenden, besonders den Ehrenvorsitzenden Kurt Zimmermann.

Es folgten die einzelnen Berichte, die alle relativ kurz waren, da die letzte JHV erst im Oktober, wegen der Pandemie, war. Der Rückblick der letzten Termine war kurz. Der Chor sang im November noch beim Volkstrauertag, kurz danach wurden die Proben wegen der Pandemie eingestellt. Im Januar sang der Chor beim Gottesdienst vor dem Konrad-Manopp-Stift. Im März gingen die Proben wieder los.

Danach berichtete die Chronistin, Gerlinde Knupfer, was sich alles im letzten halben Jahr ergeben hat. Im Anschluss kam der Bericht der Schriftführerin, Agnes Hironimus, die nur von einer Ausschusssitzung berichten konnte. Die Chorleiterin, Rosa Widik, berichtet in ihren Ausführungen über die klare Aussprache, das richtige Atmen und die positive Körperhaltung. Sie sind das Rüstzeug für unsere Stimme und das Singen.

Der Kassier, Alfred Gruber konnte eine positive Bilanz vorweisen, was für gute Stimmung sorgte. Die Kassenprüfer, Adelgunde Wucherpfennig und Michael Kauer, bestätigten eine sorgfältige und einwandfreie Kassenführung und schlugen die Entlastung des Kassiers vor.Der Kassier und die gesamte Vorstandschaft wurden im Anschluss von Walter Rebholz zur Entlastung vorgeschlagen. Diese wurde einstimmig erteilt.

Einige Termine für die Sängerschar liegen schon vor. Der Flohmarktstand wird in diesem Jahr wieder am Start sein. Es gibt Schupfnudeln und Kaffee und Kuchen. Die Teilnahme am Landesmusiktag in Göppingen am 02. Juli und das Singen der Riedlinger Chöre am 10. Juli in Neufra sind ebenfalls geplant. Die Sängerfreunde in Riedlingen Baden sollen dieses Jahr noch besucht werden. Ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche und eine kleine Trauerfeier auf dem Friedhof, für die verstorbenen Angehörigen des Chors, von denen der Chor 2021 nicht musikalisch Abschied nehmen konnte, sollen stattfinden. Jubilareabend, Volkstrauertag und die Adventsbesinnung stehen auch auf dem Plan. Es ist also doch einiges geboten.

Am Ende der Sitzung dankte die Vorsitzende der Sängerschar für ihre Treue zum Verein, der Chorleiterin für ihre Arbeit und dem Ausschuss für seine gute Zusammenarbeit. Die Versammlung wurde mit dem „Irischen Segensgruß“ beendet.