Liederkranz 1836 Riedlingen e.V war beim Landesmusikfestival

Beim diesjährigen Landesmusikfestival in Göppingen am 2. Juli war der Liederkranz 1836 Riedlingen e.V. mit seinen Sängerinnen und Sängern vertreten. Der Auftritt fand in der St. Maria Kapelle statt. Ein bunter Meldodienstrauß, untermalt mit begleitenden Wortbeiträgen von Corona Kübler, wurde einem interessiertem Publikum vorgetragen. Die Sänger wurden mit herzlichem Applaus und einigen freundlichen Komplimenten belohnt. Es wurden auch noch Beiträge von andern Teilnehmern besucht.

Nach dem Mittagessen fuhr der Chor weiter nach Blaubeuren. Der Nachmittag stand zu freien Verfügung. Der Blautopf lud zum verweilen ein, ebenso der Besuch des Benedikitinerklosters, mit seinem sehenswerterm Flügelaltar. Einige Sänger nutzen die Zeit noch für einen Kaffee oder Eis, was sich bei dem schönen Wetter anbot.

Mit neuen Eindrücken und schönen Erlebnissen wurde die Heimfahrt nach Riedlingen angetreten.