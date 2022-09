Liederkranz 1836 Riedlingen besucht Riedlingen/Baden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit fast 60 Jahren besteht die Freundschaft zwischen dem Liederkranz 1836 Riedlingen e.V./Donau und dem gemischten Chor Riedlingen/Baden.

Am ersten Septemberwochenende trafen sich die beiden Chöre nach längerer Pause in Riedlingen/Baden. Eine gutgelaunte Sängerschar bestieg den Bus in Riedlingen/Donau um in Richtung Schwarzwald zu fahren. Nach einer kleinen Brezelpause ging es weiter Richtung Titisee. Leider verhinderte ein Regenschauer einen gemütlichen Spaziergang am See entlang. Nach dem Mittagessen ging die Fahrt weiter in Richtung Riedlingen/Baden.

Vor dem Vereinsheim wurden wir schon erwartet und die Sängerschar hieß uns willkommen. Nach Kaffee und Kuchen sowie ersten Gesprächen ging es in die Quartiere. In Hammerstein in der „Krone“ traf man sich wieder zu einem reichhaltigen Abendessen, natürlich mit den passenden Weinen. Im Anschluss wurde kräftig gesungen. Zuerst sang der Liederkranz Riedlingen/Donau im Anschluss daran der gemischte Chor aus Riedlingen bunte Melodiensträuße. Beide Chöre wurden mit reichlich Applaus belohnt. Es wurde noch bis weit in die Nacht gesungen, begleitet durch zwei vereinseigene Akkordeonspieler/in aus Riedlingen/Donau. Der Sonntag begann mit einem reichhaltigen gemeinsamen Frühstück, hergerichtet von den Chormitgliedern, im Vereinsheim. Nach dem Frühstück ging es zu einer Weinprobe nach Efringen/Kirchen auf ein privates Weingut. Der Hausherr führte uns in die Arbeit des Winzers von der Rebe bis zum fertigen Wein ein.

Zurück in Riedlingen/Baden nahte nach einem Winzervesper und nochmals Kaffee und Kuchen der Abschied. Nach dem Foto unter dem Freundschaftsbaum, einem Kugelahorn, und vielen guten Wünschen traten wir die Heimreise an. Nicht ohne das Versprechen, uns in zwei Jahren wieder zu treffen, dann in Riedlingen/Donau.