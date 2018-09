„Liebesbriefe“ aus der Stadtbücherei

Donnerstag ist „Mahntag“ in der Riedlinger Stadtbücherei. Die Mitarbeiterinnen schreiben etliche „Liebesbriefe“ und mahnen überfällige Medien an.

Wer sich mit der Rückgabe der ausgeliehenen Medien um eine Woche verspätet, bekommt eine solche Mahnung zugeschickt. Die Mahngebühren sind ab dem Zeitpunkt der Erstellung fällig, unabhängig von der Zustellung durch die Post oder andere Dienstleister. Auch wenn eine Mahnung anhängig ist, kann nochmal verlängert werden – vorausgesetzt, es wartet niemand anderes auf die Medien. Um weitere (und teurere) Mahnungen zu vermeiden, sollte man sich auf jeden Fall melden, denn sonst ist jeweils nach zwei Wochen die zweite und dritte Mahnung fällig.

Über den Online-Katalog ist es möglich, das eigene Konto im Internet einzusehen und zu verwalten. Verlängerungen, Vormerkungen, Merklisten, Medienlisten, Empfehlungen – all das kann man unter www.bibkat.de/riedlingen nutzen. Verlängerungen sind auch per E-Mail an die Adresse stadtbuecherei@wir-riedlingen.de oder telefonisch unter der Nummer 07371/8094 möglich. Und es gibt neben dem Eingang zum Kapuzinerkloster auf der linken Seite einen geräumigen, gepolsterten Briefkasten, in dem man Medien zurückgeben kann.