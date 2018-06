„Lichtblick“ – ein Ort der Trauer und des Trosts

Wenn ein Kind stirbt, gerät die Welt aus den Fugen. Es ist nichts mehr, wie es vorher war. Von einer Sekunde auf die andere fängt ein anderes Leben an. Ein Leben, das man selbst nicht gewählt hat. Das haben auch Arno Mayr aus Friedingen und Sandra Schmid aus Bingen erlebt.

Beide verloren sie im vergangenen Jahr ihre Kinder durch Unfälle. Um ebenfalls betroffenen Eltern eine Plattform zu bieten, gründen die beiden die Selbsthilfegruppe „Lichtblick“. Einmal im Monat soll Treffen sein – abwechselnd in Riedlingen und Sigmaringen.

Kennengelernt haben sich die Familien Schmid und Mayr in der Verwaisten-Reha im Schwarzwald. Dort finden Familien neben Betreuung und Therapie auch Menschen, die das gleiche Schicksal tragen. Die Gespräche mit Betroffenen tun sehr gut und sind wichtig, ist die Erfahrung der beiden.

So entstand auch in dieser gemeinsamen Zeit die Idee, für die hiesige Region ebenfalls eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Denn in der Region Riedlingen und Sigmaringen gibt es keine Anlaufstelle für betroffene Eltern, die ein Kind verloren haben.

In der Selbsthilfegruppe „Lichtblick“ können sich betroffene Eltern treffen, gemeinsam reden, schweigen, weinen und auch lachen. Es soll Raum sein für Wut, Zorn, aber auch für den Blick nach vorne. „Wir wollen einen Ort schaffen, an dem man Trost findet und die Trauer zulassen kann“, so Schmid.

Beide wissen, dass das Erzählen oft schwierig ist, weil gerade dann Bilder lebendig und Erinnerungen wach werden und der Schmerz kaum auszuhalten ist. Nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für das soziale Umfeld ist diese neue Situation sehr schwierig. Auch Freunde und Bekannte stehen der Situation oft hilflos gegenüber. „Bei Gleichgesinnten fühlt man sich verstanden. Da muss man sich nicht verstellen, muss nicht überlegen, was sein Umfeld denkt“, erklärt Mayr.

Geburtstage und Familienfeste sind besonders schwere Tage

Es gibt viele Tage im Jahr, wie der Geburtstag des Kindes, der Todestag, aber auch Weihnachten, die besonders schwer sind. Auch hier wollen Sandra Schmid und Arno Mayr eine Verknüpfung zwischen den Betroffenen schaffen und eine Anlaufstelle sein.

Die Selbsthilfegruppe „Lichtblick“ trifft sich einmal im Monat, abwechselnd in Riedlingen und Sigmaringen.

Geplant sind neben Gesprächen und Austausch auch Vorträge mit Referenten, gemeinsame Unternehmungen, aber auch gemeinsame Feste. Denn es soll nicht allein die Trauer im Vordergrund stehen, sondern auch der Blick nach vorne gerichtet werden.

Die Treffen finden einmal im Monat statt, abwechselnd in Riedlingen, im katholischen Gemeindehaus, und in Sigmaringen, in den Räumen der Krebsberatungsstelle.

Zum ersten Mal trifft sich die Gruppe am Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr, in der Krebsberatungsstelle, Laizer Straße 1, in Sigmaringen. Informationen zur Selbsthilfegruppe gibt es bei Sandra Schmid, Telefon 07571/72 47 04, und bei Arno Mayr, Telefon 07376/96 29 71.