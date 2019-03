Licht und Schatten – ein „unerschöpfliches Thema“

Mit einem Zirkusmarsch von Philip Sparke stimmte das Saxophon-Duo Bernd Buck und Lars Gulde, Lehrer und Schüler an der Conrad Graf-Musikschule, am Donnerstagabend musikalisch in die Werkschau des Kunstkreises 84 Riedlingen im Kaplaneihaus ein. Ein Jahr lang konnten sich seine Maler mit dem demokratisch auserkorenen Thema „Licht und Schatten“ auseinandersetzen, wie Vorsitzender Dr. Berthold Müller verriet.

Werkschau nenne man die Ausstellung, „weil es dabei um eine experimentelle Suche nach dem geeigneten Ausdruck geht, um das Ausprobieren von neuen Techniken und um ein voneinander Lernen“. Bisher habe das Jahresthema immer zu einer Bereicherung der gestalterischen Fähigkeiten der Malergruppe geführt und entgegen anfänglicher Befürchtungen stets den Blick für die vielen Aspekte geweitet. Sich zu vertiefen, schaffe neue Denk- und Gestaltungsräume, eine der Absichten für ein Jahresthema.

Nach einer philosophischen Betrachtung des Themas ging er auf das Spannungsfeld „Licht und Schatten“ in der bildenden Kunst ein, was besonders anschaulich in der Bildhauerei mit ihren dreidimensionalen Plastiken sei. Zeitgenössische Künstler erzeugten durch Lichtinstallationen neue und virtuelle Sinneseindrücke. Malerei, Zeichnung und Fotografie blieben zweidimensional. Hier entstünde Räumlichkeit durch Schraffur, Lavierung, einen Hell-Dunkel- oder Kalt-Warm-Kontrast, das Setzen von komplementären Farben, die Grisaille, nämlich Schwarz-Weiß-Malerei, Hell-Dunkel- und Illusionsmalerei bis hin zum Grafik-Design.

Ein „unerschöpfliches Thema mit unbegrenzten Darstellungsmöglichkeiten“ nannte er das gewählte. Aus der Art, wie die einzelnen Malerinnen und Maler das Thema angegangen seien und es umgesetzt hätten, sei zu erkennen, wie vielseitig Licht und Schatten sein könnten und „vor allem, wie viel Spannung in diesem Wechselspiel erzeugt werden kann.“