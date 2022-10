Licht als Zeichen der Hoffnung und Anteilnahme

Unter dem Motto „Hospiz kann mehr“ will die Hospizgruppe Riedlingen-Uttenweiler zum Welthospiztag am 8. Oktober zeigen, was Hospiz- und Palliativarbeit zu leisten vermag. Dazu bietet die Hospizgruppe einen Stand auf dem Wochenmarkt am Freitag, 7. Oktober, in Riedlingen an, an dem man sich über Hospizarbeit informieren und eine Kerze erwerben kann. „Wir können den Tod nicht abschaffen, würdeloses Sterben schon“, sagt Christa Schwendele, die Leiterin der Hospizgruppe Riedlingen-Uttenweiler. „Wir informieren über die Möglichkeiten der hospizlichen Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden und deren Angehörigen und bieten für solche schweren und belastenden Situationen unsere Unterstützung an. Dieser Dienst ist ehrenamtlich, das heißt kostenlos.“ Ein sichtbares Zeichen der Anteilnahme und Verbundenheit mit schwerkranken und sterbenden Menschen wäre, wenn in vielen Häusern an diesem Abend eine Kerze im Fenster leuchtet würde. Auch im katholischen Gottesdienst um 8 Uhr Uhr in der Georgskirche in Riedlingen werden Hospizkerzen angeboten. Der Erlös des Kerzenverkaufs geht an die Hospizgruppe vor Ort.