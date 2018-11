Leuchtendes von Beate Radespiel

„Leuchtend“ heißt die neue Ausstellung, die in der Galerie Ricki Scopes gezeigt wird. Ab Sonntag, 11. November, werden in der Galerie am Weibermarkt Bilder von Beate Radespiel aus Reutlingen gezeigt. Die Vernissage beginnt um 11.30 Uhr. Die Ausstellung läuft bis Freitag, 7. Dezember.

Beate Radespiel wurde 1960 in Osnabrück geboren, hat an der in Filderstadt, Stuttgart und in Metzingen Kunst studiert. Seit 1998 ist sie als Künstlerin tätig. Beate Radespiel lebt in Reutlingen, wo sie auch einen Buchladen betreibt. Sie ist zudem ausgebildete Pflegeheimclownin.

Beate Radespiel kann auf elf Einzelausstellungen verweisen, vornehmlich im süddeutschen Raum, aber auch shcon mehrfach in Kassel. Zudem war sie an mehreren Gemeinschaftsausstellungen beteiligt.

„Mein Anliegen ist es, Dialogisches in Farbe und Form auszudrücken“, sagt sie über ihre Kunst. „Klares begegnet Suchendem. Innere und äußere Landschaften verweben sich. Das neu Gefundene antwortet auf das bereits Bestehende. Leichtigkeit und Verdichtung. Gewebtes Leben.“

Die Vernissage wird musikalisch begleitet von Frank Barth und seiner Tochter Hannah.