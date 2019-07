Mit einem freundlichen „Bonsoir, liebe Gäste“ hat Buchhändlerin Roswitha Mayer schon zu Beginn der Lesung im Riedlinger Café Stadtgespräch angedeutet, wohin die literarische Reise geht. Mit ihrem neuesten Roman „Das Honigmädchen“ entführte Claudia Winter in die Provence und darin verpackt hat sie eine schwierige Mutter-Tochter-Beziehung.

Camilla ist alleinerziehend, arbeitet im väterlichen Delikatessenhandel in München und müht sich mit einer stark pubertierenden Tochter, der 15-jährigen Marie. „Ich wollte herausfinden, ob ich mich in die Seele einer Mutter schreiben kann“, erzählte Claudia Winter, die neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit als Sozialpädagogin arbeitet, über ihre Motivation, ein solches Thema aufzugreifen. Drei literarische Kostproben und einige Kommentare und Erläuterungen zum Roman gab es für die rund 50 Zuhörer. In einem Privatgymnasium in München spielt die erste Szene, wohin Camilla einbestellt wird, um ihre rebellische Tochter gleich für immer mitzunehmen. So konnte das Publikum die Hilflosigkeit Camillas spüren und die Bockigkeit der Tochter erstmals erfahren. Camillas Vater möchte die Familienstreitigkeiten – auch im Betrieb geht nicht alles so reibungslos vor sich – schlichten und schlägt ihr vor, in die Provence zu reisen und die aufmüpfige Marie mitzunehmen.

Dies führt zur zweiten Leseprobe: Nicht ohne heftigen Protest steigt Marie zu ihrer Mutter ins Auto, um aber am ersten Rastplatz auszubüchsen. Überraschenderweise kommt Camillas nerviger Nachbar Tobias Leitner dazu und gibt der Mutter, die zwischen Angst und Wut hin- und hergerissen ist, sinnvolle Erziehungs- und Beziehungstipps wie „zuhören, ausreden lassen und viel nicken“. Das gelingt teilweise; Tobias findet die Tochter und ist unter einer Bedingung bereit, die Reise fortzusetzen: Tobias soll Mutter und Tochter begleiten! Zähneknirschend lässt sich Camilla darauf ein, allerdings muss Tobias die Reise mit seinem Motorrad separat machen.

Die dritte Textstelle entführte die Leser in die Provence, in das von der Autorin frei erfundene Dorf Loursaq im Departement Var. Mit schönen Bildern wird die traumhafte Landschaft beschrieben, der Leser atmet Gerüche und hört Geräusche. In diesem verschlafenen Dorf treffen die drei Deutschen auf Henri Lambert, einen alten Mann und Honiglieferant von Camillas Vater. Die erste Begegnung mit dem wortkargen Franzosen und dessen Schäferhund Lavende wird geschildert – ja, und viel mehr will Claudia Winter nicht preisgeben von ihrem neuesten Roman.

Gerne hat sie aber noch ein wenig über sich geplaudert – sie mag Geschichten erzählen, Kochen und Reisen und das alles fügt sich gut zusammen, denn der Leser bekommt eine paar Rezepte mitgeliefert und auch Wissenswertes über Honig, wie ja schon der Titel verspricht. Anschließend war Zeit zum Schlemmen, zum Bücherkauf und sehr gerne hat Claudia Winter ganz persönliche Widmungen geschrieben und jeder konnte mit ihr ins Gespräch kommen. Aufgebaut war ein köstliches Buffet mit süßen Tartes, mit herzhafter Quiche, aromatisierter Butter und Salz mit frischen Kräutern – alles liebevoll zubereitet und schön drapiert von Jana und Oli Karwowksi, den Betreibern des Café Stadtgespräch.