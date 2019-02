Am vergangenen Wochenende war Leon Kauz ( Jahrgang 2004) vom TSV Riedlingen bei den Süddeutschen Meisterschaften „ Lange Strecken“ in Würzburg am Start. Mit 4:56,83 Minuten wurde er Dritter über 400 Meter Lagen und landete auf dem Podestplatz.

Es waren Sportler des Badischen, Bayrischen, Rheinländischen, Hessischen, Südwestdeutschen und Württembergischen Schwimmverbandes vertreten, sowie auch Schwimmerinnen und Schwimmer aus Sachsen und dem Saarland. Der SV Würzburg 05 war der Ausrichter dieser hochklassigen Veranstaltung. 277 Teilnehmer, mit insgesamt 433 Starts, waren am Samstag und Sonntag vor Ort.

Für Leon Kauz ist an diesem Wochenende ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Er konnte seine Meldezeit um sechs Sekunden unterbieten und schwamm einen neuen persönlichen Rekord über 400 m Lagen.

Derzeit verbringt Leon elf Stunden pro Woche beim Schwimmtraining im Wasser und zusätzlich sechs Stunden pro Woche im Lauf- und Trockentraining. Da er sich hohe Ziele gesetzt hat, ist das große Trainingspensum für ihn selbstverständlich. Die Teilnahme an den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften ist das wichtigste Bestreben für Leon. Kurzfristige Ziele sind für ihn die Baden-Württembergischen Meisterschaften Anfang April in Neckarsulm und die Süddeutschen Meisterschaften Anfang Mai in Wetzlar.