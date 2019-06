Leon Kauz schafft es zu den „Deutschen“

Der Riedlinger Schwimmer Leon Kauz hat es geschafft: Er hat sich für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin qualifiziert. Auf der 400m-Lagen-Strecke schwamm er ins Finale und erreichte dort mit neuem Vereinsrekord den 7. Platz. Auch in anderen Disziplinen verbesserte er seine eigenen Bestzeiten.

Die deutschen Jahrgangsmeisterschaften werden jährlich für Schwimmer ab zwölf Jahren ausgetragen. Dazu werden Sportler zugelassen, die die harten Qualifikationszeiten erreicht haben, die auf auf einer 50-Meter-Bahn geschwommen sein müssen. Oder sie werden auf einem Platz unter den besten 30 in der deutschen Jahrgangsbestenliste geführt. Damit ist die Elite aus den 18 Landesverbänden am Start.

Kadermitglieder, Jugendliche aus Schwimminternaten und Stützpunkten sowie Mitglieder aus Großvereinen, die allesamt optimale Trainingsbedingungen haben, prägen das Bild. Schwimmer aus kleineren Vereinen sind eher die Ausnahme.

Einer, der es geschafft hat, kommt aus Riedlingen: Mit einem Trainingsaufwand von über 15 Stunden pro Woche – zweimaliges tägliches Training in den Ferien nicht eingerechnet – schaffte der 15-jährige Leon Kauz die Qualifikation für die Meisterschaften, die im riesigen Europasportbad in Berlin ausgetragen wurden. Er konnte die besondere Atmosphäre dieser Großveranstaltung erleben. Die Anfeuerungsrufe aus den beiden vollbesetzten Tribünen sorgten für beste Stimmung in der sonst publikumsarmen Sportart. Einmal dabei gewesen zu sein, drängt so auf Wiederholung.

In den Vorläufen am Vormittag werden die acht Zeitschnellsten eines Jahrgangs ermittelt, die dann am Nachmittag einen Endlauf bestreiten und den „Deutschen Jahrgangsmeister“ ausschwimmen. Diese Endläufe sind Höhepunkte der Veranstaltung.

Im Finale

Dieses Highlight schaffte Leon am 2. Tag über die schwere und allgemein unbeliebte 400m-Lagen Strecke. Dies beinhaltet je 100m Schmetterling, Rücken, Brust, Kraul. Er qualifizierte sich als siebter fürs Finale. Dort konnte er mit neuem Vereinsrekord in einer von Zeit 4:55,15 Minuten den Platz behaupten. Platz sechs verpasste er denkbar knapp.

Aber auch die anderen Tage liefen besser als erwartet. Am 1. Tag verbesserte er trotz Nervosität seine Zeit über 100m-Brust um eine Sekunde auf 1:11,81Minuten und erreichte Platz 19. Am 3. Tag war Leon trotz Zeitverbesserung über 200m-Lagen (je 50 Meter Schmetterling, Rücken, Brust, Kraul) in einer Zeit von 2:21,02 Minuten und mit dem 25 Platz im Gegensatz zu seinem Trainer nicht ganz zufrieden.

Bestzeit unterboten

Umso besser lief es am letzten Tag über seine Spezialstrecke 200m Brust. Hier unterbot er seine bisherige Bestzeit um über zwei Sekunden und schwamm sich dem Endlauf nahe mit 2:34,18 Minuten auf den 11. Platz.

Fazit: „Berlin war eine Reise wert“. Nächstes Jahr wolle er wieder dabei sein, „unser neues Hallenbad wird bei diesem Ziel sicher eine große Hilfe sein“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.