Leistungssteigerung zum Saisonende

In der Realschulsporthalle fand der letzte Spieltag der Vorrunde der Baskettballbezirksliga Süd des BezirksIV statt.

Es gab eine Viererbegegnung und daher strömten zahlreiche Eltern und mitgereiste Fans aus Weingarten, Überlingen und Biberach in die Halle und hatten von der ausgezogenen Tribüne aus den besten Blick auf die stattfindenden Spiele, kulinarisch bestens versorgt von den Eltern der BCG-Kinder. Die stattfindenden Spiele wurden von Schiedsrichtern aus Sigmaringen und Ehingen kompetent und mit Verständnis für den Entwicklungsstand von 12- und 13- jährigen Kindern geleitet.

Das erste Spiel des Tages war die Begegnung zwischen Riedlingen und Weingarten, was zugleich wohl das anspruchvollste und hochwertigste Spiel des Tages war. Es standen sich zwei starke Teams gegenüber: Riedlingen mit neun Spielern und Weingarten war nur mit sechs Kindern angereist, die allerdings ein gut eingespieltes Team sind und sich gut verstehen. Die erste Halbzeit war recht ausgeglichen, dann jedoch hatten die Gäste etwas mehr Wurfglück und gingen mit neun Punkten Vorsprung in die Halbzeit. Während von Riedlingen nur vier Spieler im Verlauf des Spieles punkteten, waren alle sechs Weingarter Kinder gefährlich und wurfstark. Die Riedlinger versuchten, eingeübte Spielzüge einzuflechten, die man zur Freude der Trainerin Anja Devi Blersch zum Teil auch schon erkennen konnte und, die immer wieder sogar zum Erfolg führten. Kinder in diesem Alter neigen nämlich dazu, sehr spontan in Richtung Korb zu drängen, für sie ist der persönliche Erfolg noch ungeheuer wichtig. Dies führt dazu, dass die 24 Sekunden, die ein Angriff dauern darf, seltenst dafür genutzt wird, sich geordnet aufzustellen, zu passen und Räume freizumachen, durch die dann der Spieler, der die beste Position hat, zum Korberfolg kommen kann. Trotz einer 32:57 Punkte Niederlage gegen Weingarten sieht die Riedlinger Trainerin die Mannschaft auf einem guten Weg, denn man merkt, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl wächst, aus Alleinkämpfern eine Mannschaft wird, in der es egal ist, wer den Punkt macht sondern alle zusammen gewinnen wollen. Die Mannschaft ist bereit, sich Spielzüge auszudenken, Taktik auszuprobieren und Freude daran zu empfinden, wenn dies wie gewünscht klappt.

Im zweiten Spiel der Riedlinger, das nach einer langen Mittagspause an letzter Stelle ausgetragen wurde, traf die Mannschaft gegen Überlingen. Die Überlinger waren mit acht Kindern angereist. Riedlingen spielte beherzt auf und verteidigte schon ab der Mittellinie mit der in der U14 vorgeschriebenen Mann-Mann-Verteidigung, was die Gegner total verunsicherte. So stand es nach dem ersten Viertel schon 25:5 für Riedlingen. Mit diesem Vorsprung konnte der BCG alle möglichen Spielzüge ausprobieren, was den Riedlinger Jungs viel Spaß bereitete. Da die BCG-ler inzwischen zehn Spieler waren, konnte zum Beispiel die gesamte Mannschaft ausgewechselt werden und im Vorfeld konnten sich die Spieler auf der Bank die Reihenfolge geübter Spielzüge vereinbaren, die sie hinterher umzusetzen versuchten. Mit einem klaren 61:38 Sieg ging die Partie eindeutig an die bessere Mannschaft aus der Donaustadt.

Zwischen den beiden Heimspielen fanden die Begegnungen der Biberacher gegen Weingarten und Überlingen statt. Die Weingarter bewiesen auch hier deutlich, dass sie eine sehr starke Mannschaft sind und nahmen den 64:14 Sieg nach Weingarten mit. Die Partie Biberach gegen Überlingen entwickelte eine große Eigendynamik, da sich zwei gleich starke Teams gegenüberstanden. Die Biberacher Kinder, angefeuert von ihrem Trainer und zahlreichen Fans, konnten sich endlich auch über Treffer freuen und verloren nach einer spannenden Partie dieses Mal nur mit einem Punkt (31:32), was jetzt am Saisonende eine große Leistung darstellt, da sich die Mannschaft sehr gesteigert hat und so wurde auch diese knappe Niederlage beklatscht und gefeiert.

Für den BCG Riedlingen spielten: In Klammern sind die erzielten Punkte der beiden Spiele angegeben.

Arshija Abbasi, Johann J. Blersch (15/28), Kilian Hinz (2/4), Elias Kauz, Raphael Miehle, Amir Nemati, Jochen Sollmann (-/1), Nicolas Steinhart, Nico Will (9/21), Markus Zettel (6/7)