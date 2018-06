Leichte Verletzungen nach Auffahrunfall

Mit leichten Verletzungen ist ein Autofahrer nach einem Unfall am Dienstag in Riedlingen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 11 Uhr auf der B 312/Zwiefalter Straße. Ein Fiat stand in Fahrtrichtung Zwiefalten an der roten Ampel. Das sah ein nachfolgender Mercedesfahrer zu spät. Der 84-Jährige fuhr mit seinem Auto auf. Der Mann überstand den Unfall ohne Blessuren, der Lenker des Panda wurde hingegen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 46-jährigen Fahrer in eine Klinik. Der Daimler war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug. Den Gesamtsachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf ungefähr 6000 Euro.