Leichtathletik Nachwuchs trumpft zum Saisonfinale auf

Am Freitag den 28. Oktober, fand das Kinderleichtathletik-Hallensportfest in Wain bei Schwendi statt. Es war der vierte und somit letzte Wettkampf der Kinder-Liga des Landkreis Biberach in diesem Jahr.

Der TSV Wain verzeichnete dabei einen neuen Teilnehmerrekord mit 203 Kindern aus neun Vereinen. Darunter waren 20 Kinder der Leichtathletikabteilung des TSV Riedlingen.

Alle Kinder mussten einen Driekampf absolvieren, der aus den Disziplinen Sprint, Ballwurf und Weitsprung bzw. bei den Jüngeren Weitsprung-Staffel bestand.

Die Mannschaft U8 mit Lukas Blank, Aaron Häfele, Leni Diesch, Mariella Hepp und Kilian Horzella belegte dabei den 4. Platz.

In der Altersklasse U10 erkämpfte sich die Mannschaft 1 mit Fabian Schenk, Greta Schreijäg, Selma Ott, Anni Geiselhart, Max Götz und Adrian Häfele in einem großen Teilnehmerfeld den 2. Platz.

Die Mannschaft 2 mit Ben Stöhr, Thea Münst, Josephin Hepp, Sandro Montezelli und Floriane Geier belegte den 9. Platz.

In der U12 starteten Julian Schenk, Sophie Münst, Naum Klechkaroski und Josefine Göldner. Sie belegten den 14. Platz.

Nach diesen vier Wettkämpfen wurden zusätzlich die Kreissieger der KILA-Liga ermittelt. Dabei mussten mindesten drei der vier Wettkämpfe absolviert werden.

Die Mannschaft U8 belegte dabei den 1. Platz. Auch die Mannschaft in der U10 erreichte einen Podestplatz und wurde 3.

Über den Winter wird fleißig im freien sowie der Halle weiter trainiert, sodass auch 2023 wieder mit tollen Ergebnissen der Leichtathleten gerechnet werden kann.