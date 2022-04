Leichtathleten sammeln Müll

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 09. April fand die dritte kreisweite Müllsammelaktion statt. Diese privat initiierte Aktion (www.muellsammelaktion.de) findet immer mehr Teilnehmer und so tauschten an diesem kühlen Samstag viele Leichtathleten des TSV Riedlingen ihre Sportkleidung gegen Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe und Greifzangen, um sich in Riedlingen aktiv an dieser tollen Aktion zu beteiligen. In Kleingruppen schwärmten die großen und kleinen fleißigen Sammler aus, um im Stadtgebiet und entlang diverser Fuß- und Radwege schnell fündig zu werden. Zahlreiche Müllsäcke wurden mit allerhand Unrat und kuriosem Müll gefüllt. Traurig, dass Wasserkocher, Schuhe, Flaschen und zahlreiches Anderes einfach so in die Natur geworfen werden. Der gesammelte Müll konnte hinter dem Rathaus bei der Stadt kostenlos abgegeben werden. Diese stellte auch Müllsäcke und Müllgreifer sowie Schutzhandschuhe zur Verfügung. Mit einem guten Gefühl konnten alle Beteiligten nach mehrstündiger Arbeit den Heimweg antreten.