Lehrfahrt der Landfrauen nach Tübingen

Der Landfrauenverband Biberach-Sigmaringen bietet drei Fahrten nach Tübingen an. Dabei geht es zum Botanischen Garten der Universität Tübingen mit seiner einzigartigen Vielfalt von einheimischen und exotischen Pflanzen im Freiland und Gewächshaus. Nach dem Essen ist die Gruppe mit dem Stocherkahn auf dem Neckar unterwegs, und die Stadt wird vom Wasser aus besichtigt. Der Abschluss erfolgt dann „im Höfle“ in Kusterdingen. Die Rückkehr ist um 20 Uhr geplant. Die Fahrt kostet 40 Euro für Mitglieder und 45 Euro für Nichtmitglieder (Fahrten und Führung). Abfahrt ist jeweils um 7.15 Uhr an folgenden Tagen mit den Haltestationen:

24. August: Abfahrt 7.15 Uhr Ostrach (Schule), 7.25 Uhr Pfullendorf (Stadtgarten), 7.35 Uhr Krauchenwies (Netto), 7.50 Uhr Sigmaringen (Firma KVB).

26. August: Abfahrt 7.15 Uhr Mengen (Bahnhof), 7.30 Uhr Bad Saulgau (Thermalbad Haltestelle), 7.45 Uhr Herbertingen (Friedhof/Gärtnerei), 8 Uhr Riedlingen (Stadthalle).

16. September: Abfahrt 7.15 Uhr Ochsenhausen (Firma Ertl), 7.30 Uhr Biberach (Jordanbad), 8 Uhr Riedlingen (Stadthalle).

Anmeldungen sind möglich bei Marlies Dreher, Telefon 07573/1487, Doris Härle, Telefon 07352/51939 oder 0152/54112505, Ulrike Moser, Telefon 07585/2461, und Erika Wohlhüter, Telefon 07576/1702.

Auch Nichtmitglieder sind zu dieser Fahrt eingeladen. Anmeldeschluss für die beiden Fahrten im August ist am 15. August. Bei zu wenigen Anmeldungen behält sich der Landfrauenverband vor, die Fahrt abzusagen.