Am vergangenen Sonntag konnte Leela Barth zusammen mit ihrer Familie und ihren Gästen in der Pfarrkirche St. Blasius in Grüningen ihre Erstkommunion feiern. Mit ihr freut sich die gesamte Gemeinde vor Ort, besonders auch über die Taufe ihrer beiden jüngeren Geschwister. Die „Grüninger Schola“ gestaltete den Gottesdienst feierlich mit unter der Leitung von Martina Geiselhart an der Orgel.