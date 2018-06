Leckeres Eis und lockere Sprüche

Das Donau-3-FM-Team der Guten-Morgen-Show hat am Mittwoch seinen Standort von Ulm nach Riedlingen auf den Marktplatz verlegt. Die Moderatoren Felix Achberger und Jürgen Ortlieb lockten die Passanten mit leckerem Eis und lockeren Sprüchen. Die Passanten mussten in die Kamera erklären, warum sie gerne beim Konzert von Michael Patrick Kelly in Biberach am Samstag, 4. August, dabei wären.

Darum ging es: Mit Kreativität und Aktion vor der Videokamera konnten sich in Riedlingen Fans von Michael Patrick (Paddy) Kelly für das Konzert bewerben. Dazu haben die Schwäbische Zeitung, Radio Donau 3 FM und „Lieblingseis“ aus Biberach gemeinsam eingeladen, sich freien Eintritt zu ersingen, ertanzen oder einfach zu erbitten. Eine Jury, an dem auch das Konzert-Management des Stars beteiligt ist, wählt aus, wer zu den Gewinnern zählen kann.

„Wir kommen vom Land. Da ist nie was los. Deshalb möchten wir gewinnen“, versuchen es zwei junge Damen auf die Mitleidstour. Eine Frau aus Altheim sagt, dass sie momentan viel Stress habe und deshalb das Konzert die reinste Erholung für sie sei. Ob die Jury sie deshalb mit Karten für das Kelly-Konzert belohnt? Den Morgen über kamen noch weitere Passanten am Stand vorbei und nutzten die Gelegenheit, sich mit Botschaften zu bewerben und dann bei SZ-Mitarbeiter Ernst Peter Ritzel die Kontaktdaten zu hinterlassen.

Zuvor hatten die Kelly-Fans die drei Lieblingseissorten von Andi Scheiter, Jürgen Ortlieb und Felix Achberger gekostet. Manch einer zögert, als er hört, dass in der Sorte „Bergglück“ Ziegenmilch, Thymian und Toblerone verarbeitet sind. „Probieren Sie, bevor sie die Nase rümpfen“, fordert Ortlieb die beiden Radtouristen auf und schiebt ihnen einen Löffel Eis in den Mund. Das Ehepaar aus Schwäbische Hall ist verblüfft, probiert sich auch durch die anderen Sorten und bestimmt die Sorte „Einhornpups“ zum besten Eis. Dessen Zusammensetzung ist allerdings geheim.

Bei Ortliebs „Biber Love“ darf der interessierte Passant wissen, was drin ist – Himbeer, Orange, Erdbeer und ein Schuss Martini. „Lecker“ finden die Passanten und bekommen zur Belohnung gleich noch einen Löffel voll.