Die Verantwortlichen der Katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus in Göffingen baten die Einwohner und Gottesdienstbesucher, zum Gottesdienst am Erntedankfest Lebensmittelspenden für den DRK- Tafelladen Riedlingen – Grundnahrungsmittel und langfristig haltbare Lebensmittel – zu spenden. Diese Bitte fiel auf fruchtbaren Boden. Am mit Früchten und Blumen aus der Landschaft sehr ansprechend gestalteten Erntedankaltar standen beim Gottesdienst am Sonntag auch sechs sehr reichhaltig mit Lebensmitteln gefüllte Transportboxen und -körbe für den DRK-Tafelladen Riedlingen.

Pfarrpensionär Robert Schöllhorn, der den Erntedankgottesdienst zelebrierte, ging in seiner Predigt auch darauf ein, dass es neben dem Dank für die gute Ernte auch wichtig sei, an die Schwächeren zu denken und sie zu unterstützen. Sie gebe es auch in unserer Gesellschaft. Ihnen würden neben anderen auch die Tafelläden helfen.

Er übergab am Ende des Gottesdienstes die eingegangenen Lebensmittelspenden an den Leiter des DRK-Tafelladens Riedlingen, Hans Petermann. Dieser bedankte sich in einer kurzen Ansprache bei den Verantwortlichen der Kirchengemeinde für die Durchführung und bei den Spendern für ihre Gaben. Petermann stellte in wenigen Sätzen die Arbeit des Tafelladens vor. Spenden seien sehr wertvoll, denn langfristig haltbare Lebensmittel und auch Grundnahrungsmittel würden die Lebensmittelbetriebe nur selten spenden.

Mit ihnen könne den zwischen 30 und 50 Personen, die jeweils an den Öffnungstagen des Tafelladens kämen, wirkungsvoll geholfen werden. Petermann warb auch für eine ehrenamtliche Mitarbeit im Tafelladen, die ausschließlich kostenlos geleistet werde. Gerade in der jetzigen Coronaphase sei es schwierig, genügend Mitarbeiter/innen zu finden. Nahezu alle derzeitigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehörten der Risikogruppe an.