Lebensbedingungen verschlechtern sich weiter

Der Ausschuss für Mission, Entwicklung und Frieden des Kirchengemeinderates – in Riedlingen unter dem Namen „Treffpunkt Weltkirche“ bekannt – engagiert sich mit vielen Aktionen und Projekten dafür, dass Spendengelder nach Burkina Faso fließen können, um die stärkste Not zu lindern. Den ganz persönlichen Kontakt zu Pfarrer Emanuel Sawadogo hält Marlene Müller, bei der sämtliche Aktionen und auch Spenden federführend zusammenfließen.

Selbst gestaltete Weihnachtskarten

Die Projekte verteilen sich auf sehr viele Schultern und auf das ganze Jahr. Nach der Fasnet wird „Fastenbrot“ verkauft, die fleißigen Damen vom Frauenbund stellen schöne Weihbuschel zusammen und verkaufen diese, und am 1. Advent freuten sich seit Jahren die Kirchenbesucher über sehr gute selbstgemachte Bredle, die alle gespendet und von einem Team gewogen, gemischt und dekorativ verpackt wurden. Doch durch die vielen Einschränkungen musste im Jahr 2020 vieles ganz anders gestaltet werden. So war ein gemeinsames Backen und Verpacken von Weihnachtsgebäck nicht möglich. Ersatzweise hat der engagierte Kreis vom Treffpunkt Weltkirche, dem Marlene Müller vorsitzt, Weihnachtskarten gestaltet und nach den Gottesdiensten verkauft. „Wir haben durch diese Aktion sehr viel eingenommen“, erzählt Marlene Müller und ihr ist es ein großes Anliegen, allen zu danken, die dazu beitragen, die Not in Burkina Faso zu lindern. Sie hat auch bereits ein Dankesschreiben an die vielen Spender verfasst. Darin spricht sie – gemeinsam mit Pfarrer Walter Stegmann – ihre große Dankbarkeit den zahlreichen Einzelspendern aus, denn ohne die Zuwendungen aus Riedlingen wüsste Pfarrer Emanuel Sawadogo nicht, wie er den Alltag und seine seelsorgerischen Aufgaben bewältigen sollte.

Der Staat ist bankrott

Leider verschlechtern sich die Lebensbedingungen in Burkina Faso weiterhin. Viele allgemeinbildende Schulen des kirchlichen Schulwerkes werden geschlossen. Der Staat ist bankrott, die Zuschüsse zu den Lehrergehältern fließen nicht mehr, und andererseits bleiben die Schüler auf Grund des Terrors lieber zuhause. So sinkt der Bildungsstandard wieder. Schulräume werden häufig zur Unterbringung von Flüchtlingen aus dem Norden gebraucht. Fluchtartig verlassen diese ihre Heimat, und lassen häufig ihre wenigen Habseligkeiten zurück. Im Norden herrscht Terror und nicht selten werden die Kinder Zeugen, wie ihr Vater ermordet und die Mutter in vielfältiger Weise misshandelt wird.

Auch der Klimawandel ist deutlich spürbar und das Land war sehr betroffen von einer langen und heftigen Regenzeit. Die Menschen hatten hoffnungsvoll ihre Felder bestellt, doch der erwartete Regen kam mit großen Wassermassen, und die harte, trockene Erde konnte diese nicht aufnehmen. Alles wurde weggespült.

Schlechtes Gesundheitssystem

Die Corona-Pandemie ist in Burkina Faso nicht besonders besorgniserregend, aber das Gesundheitssystem ist nicht gut ausgebaut und viele Fälle blieben und bleiben möglicherweise nicht entdeckt.

Pfarrer Dr. Emanuel Sawadogo selbst hat gesundheitliche Probleme, die u.a. durch einseitige Ernährung und die fehlende Versorgung mit lebenswichtigen Nährstoffen auftreten. Er arbeitet jetzt verstärkt in der Seelsorge einer Gemeinde, leitet dort eine Grundschule mit rund 400 Schülern, und hat das dortige Pfarrhaus als Wohnung bekommen; allerdings ist diese neue Behausung menschenunwürdig. Er ist dankbar für die Gelder, die er dank seines guten Kontakts zur Seelsorgeeinheit Riedlingen bekommt, und er hat Marlene Müller in einem Telefonat gebeten, seinen großen Dank an alle Spender weiterzugeben und auch an die Menschen, die sich mit Aktionen für ihn und für sein Land engagieren.