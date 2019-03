Beim Begegnungstag für Frauen aus Stadt und Land hat Marlies Bühler zahlreiche Besucherinnen im Katholischen Gemeindehaus begrüßen können. Auch Bürgermeister Marcus Schafft richtete ein Grußwort an die anwesenden Frauen. Der Begegnungstag ist Treffpunkt für Frauen aus der Region. Das diesjährige Thema „Leben ist Bewegung“ knüpft ein Netz zwischen den 22 Begegnungstagen in der Diözese.

Der Riedlinger Frauenbund konnte Birgit Bronner, geistliche Beirätin der Landfrauenvereinigung des Katholischen Deutschen Frauenbundes Stuttgart, als Referentin gewinnen. In ihrem Vortrag machte Birgit Bronner deutlich, dass Leben ohne Bewegung nicht möglich ist. Denn schon bei der Entstehung menschlichen Lebens und bei der Geburt spielen rhythmische Bewegungen eine zentrale Rolle. Am Beispiel Laufen lernen, Gehen können, machte Birgit Bronner den Zuhörerinnen bewusst, dass Beweglichkeit im Leben selbstverständlich sei. Wie wichtig Bewegung aber ist, wird besonders bewusst, wenn sie eingeschränkt ist.

Bewegung hat auch im übertragenen Sinne eine Bedeutung im alltäglichen Leben. Man spreche in Bildern, wenn man sage, dass man „etwas am Laufen halte“, „jemandem folge“, „auf die Sprünge helfe“.

In allen Religionen spielen Pilgern und Wallfahren eine große Rolle. Ein orientalisches Sprichwort sagt: „Wenn du dich auf den Weg machst, öffnet der Horizont seine Grenzen“. Wer sich auf den Weg macht, entdeckt Neues, kann sich aber auch auf Umwege, Irrwege, Abwege oder in Sackgassen begeben. Doch Mut zum Umkehren gehöre zum Leben dazu, so Birgit Bronner. Wer umkehrt oder seinen Fehler zugibt, zeigt Größe. Wer nichts ändern will, dem sei schwer zu helfen. Birgit Bronner sprach dabei auch von ihrer Arbeit mit Suizidgefährdeten.

Einen weiteren Schwerpunkt setzte Birgit Bronner in ihrem Vortrag auf das Evangelium. Denn durch sein Handeln, seine Worte und seine Reden hat Jesus die Menschen bewegt, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Das Evangelium ist voll von Erzählungen, wie Menschen sich verändern durch Bewegung. In den Heilungserzählungen wird deutlich, dass Jesus Menschen bewegt, wenn sie sich bewegen lassen, dass aber der Mensch auch aktiv sein muss: „Steh auf und geh!“ Bewegung ist eine Sehnsucht des Menschen. Doch trau nicht jeder Bewegung, sondern achte darauf, woher sie kommt und wohin sie dich führt. Die Kaffeepause nach dem Vortrag konnte dann zum Erfahrungsaustausch und zu lebhaften Gesprächen genutzt werden.

Im zweiten Teil des Nachmittags gab die Referentin Snjeschana Kugler einen Einblick in ihre Arbeit mit Patienten der Sozialstation Riedlingen. Dabei ging sie auf die Kinästhetik ein – ein Handlungskonzept, mit der die Bewegung von Patienten schonend unterstützt wird. Sie zeigte kleine Kniffe und Anwendungen, durch die Personen mit eingeschränkter Mobilität, bei Krankheit oder Demenz Hilfe und Unterstützung in ihren Bewegungsabläufen erfahren können. Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein werden so gefördert. Das Ziel sei, dem Pflegebedürftigen und dem Pflegenden den Alltag zu erleichtern, so Snjeschana Kugler.

Impulse und Gespräche

„Alles Leben ist Bewegung“, so überschrieb Herr Pfarrer Stegmann den abschließenden Gottesdienst, den er zusammen mit dem Vorstandsteam des Frauenbundes gestaltet hat. Die Gebete und Bibeltexte vertieften das Thema des Tages. Die Frohe Botschaft, die die Menschen zu allen Zeiten bewegte, ermutigte zu neuen Schritten. Im Bittgebet wurde der Menschen gedacht, die es schwer haben mit der Bewegung im Leben. Dankbar für die Impulse, für die guten Gespräche und die harmonische Gemeinschaft feierten die Frauen Eucharistie, musikalisch unterstützt von Irmgard Gegier.

Der Begegnungstag, den die Zweigvereine des Frauenbundes aus Bad Buchau und Riedlingen im jährlichen Wechsel organisieren, sei ein gutes Miteinander und eine wertvolle Einrichtung, so Pfarrer Walter Stegmann.