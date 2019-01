Lea und Mike Singer kommen in die Region

Auch das Geheimnis um die Künstler, die beim Waldstadion Open Air in Neufra am Freitag auftreten, ist gelüftet: Die Macher des FV Neufra haben vier Musiker für eine Pop-Nacht engagiert. So werden Lea, Mike Singer, Moritz Garth und Orry Jackson am 5. Juli im Waldstadion auf der Bühne stehen.

Über Youtube, Spotify oder andere sozialen Medien sind die vier in ganz Deutschland bekannt. Zum Teil Millionenfach werden ihre Songs über Spotify gehört oder auf Youtube heruntergeladen. Vor allem Lea und Mike Singer haben sich hier eine große Fangemeinde geschaffen. Dementsprechend geht Norbert Selg, Vorsitzender des FV Neufra davon aus, dass die vier Interpreten vor allem viel junges Publikum anziehen wird.

Karriere nimmt steilen Verlauf

Die Deutsch-Pop-Songwriterin Lea wurde mit 15 über Youtube bekannt. Seitdem hat ihre Karriere einen steilen Verlauf genommen. Ihr Lied „Leiser“ wurde rund 33 Millionen Mal auf Spotify gestreamt, ihre im Juni veröffentlichte Ode an die Freundschaft „Zu Dir“ wurde mehr als 10,2 Millionen Mal auf Youtube geklickt. Mit ihrem neuen Album „Zwischen meinen Zeilen“ geht die Künstlerin, die aus Kassel stammt, in diesem Frühjahr auf Deutschland-Tournee.

Mit sechs Jahren begann Lea mit dem Klavierunterricht, mit elf schrieb sie die ersten Lieder, mit 15 landete sie einen YouTube-Hit. Noch bis vor kurzem studierte Lea in Hannover und zog abends durch die Kneipen, um dort auf Hut zu spielen.

Mädchenherzen schmelzen dahin

Zweifelsohne gehört auch der 18-jährige Musiker Mike Singer zu den erfolgreichsten Künstlern seiner Generation. Sobald sein Name erklingt, schmelzen vor allem die Mädchenherzen hierzulande dahin, wie es in einer Mitteilung heißt. Mit 13 startete er seine Musikkarriere, mit 16 hat er einen Major-Plattendeal bei Warner Music in der Tasche. Seine Erfolge: schon jetzt drei ausverkaufte Headliner-Tourneen, zwei Nummer 1-Alben, ein MTV EMA und ein Kids Choice Award.

Noch nicht einmal Jahr ist es her, seit Mike Singer sein zweites Album „Deja Vu“ veröffentlichte, mit dem er erneut Platz eins der deutschen Charts eroberte und seinen Status als der deutsche Superstar seiner Generation zementierte. Dies hat er zuletzt erneut unterstrichen mit der Auszeichnung als „Best German Act“ bei den MTV EMA. Sein drittes Album „Trip“ erscheint am 26. April.

Tausende Follower bei Instagram

Moritz Garth, der ebenfalls in Neufra bei der Popnacht dabei ist, ist einer der erfolgreichsten deutschen Social Media Stars mit über 480 000 Abonnenten auf Youtube und 358 000 Followern auf Instagram. Als „einer der ganz großen Durchstarter der Youtube-Musikszene“, wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung schrieb, hat er nicht zuletzt mit seiner Single „Bumerang“ eindrucksvoll bewiesen, dass er auch über die Plattform hinaus mit seiner Musik begeistert. Dafür wurde er bereits 2018 mit dem „About You“-Award und der „Goldenen Kamera digital“ ausgezeichnet.

Moritz Garth (Foto: Veranstalter)

Mit fünf Singles auf dem Markt ist Garth Teil der neuen Generation deutscher Singer-Songwriter und er könne mit erfolgreichen Künstlern wie Wincent Weiss und Max Giesinger allemal mithalten, wie es in einer Mitteilung heißt. Seine Popsongs schreibt der 23-Jährige selbst und in Zusammenarbeit mit anderen Songwritern wie Philipp Klemz von „Glasperlenspiel“, Mathias Ramson (Ben Zucker) oder auch Lukas Loules.

Mit DSDS-Juror Xavier Naidoo gesungen

Mit vier Jahren stand Orry Jackson das erste Mal auf einer Bühne und rührte alle Gäste der Veranstaltung damals zu Tränen. Als er gerade mal zwölf Jahre alt war, sang er mit Xavier Naidoo zusammen – auch er sagte ihm Großes voraus

Orry Jackson (Foto: Veranstalter)

Heute, viele Jahre später ist er „eine Live-Granate, die jede Bühne abreißt“, wie es in einer Beschreibung heißt. Nach Top 50-Hits und dem Onlineerfolg seines Songs mit David Alaba geht sein Weg in Richtung Albumerfolg 2019.

Hier gibt es Tickets:

Karten für die Popnacht am 5. Juli im Waldstadion Neufra gibt es im Vorverkauf für 44 Euro (Abendkasse 49 Euro) an folgenden Vorverkaufs-Stellen in der Region:

Geschäftsstellen der Kreissparkasse Riedlingen und der Volksbank-Raiffeisenbanken Riedlingen in der Region. Elektro Müller, Riedlingen + Hayingen; Sport Dietsche, Mengen; Musikmarkt, Bad Saulgau; Naturhausbau 2000, Hoßkirch; Getränke Hausmann, Bad Buchau; Selg Bodenbeläge, Erisdorf.

Dort sind auch Tickets für „Magic& Wonder“ (Donnerstag, 4. Juli) und den Schlagerabend (Samstag, 6. Juli) erhältlich.

Alle VVK-Stellen sind auf der Waldstadion-Open-Air-Homepage abrufbar.