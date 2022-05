Laufen verleiht Flügel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag den 8. Mai nahmen insgesamt neunLäuferinnen und Läufer der Leichtathletikabteilung des TSV Riedlingen an zwei Laufveranstaltungen teil.

In Lauterach fand der 11. Lauterlauf durchs Lautertal statt. Fabian Schenk erkämpfte sich im Schüler- und Jugendlauf direkt eine Podiumsplatzierung und wurde Gesamt-Dritter in der Klasse U10. Seine Mutter Christine Schenk lief im Jedermannlauf über 6 Kilometer in 30:05 min ebenfalls aufs Podium in ihrer Alterklasse ( 2. AK/ 32. Gesamt). Im Hauptlauf über 12,8 km folgte durch Veronika Köhler in 1:02:12 Stunden der nächste Podiumsplatz (3. AK/ 65.G). Matthias Reichelt bestieg in starken 53:51 min den obersten Podestplatz in seiner Altersklasse (1. AK/ 20.G). Martin Schenk schrammte als Vierter in guten 59:07 min knapp am Podium vorbei (4. AK/ 51.G).

Beim Wings for Life Run starteten um 11 Uhr UTC weltweit zeitgleich 161 892 Teilnehmer, darunter vier TSV Athleten, zum weltgrößten Laufevent. Das besondere daran ist, dass alle Startgebühren der Rückenmarksforschung gespendet werden. Alle Teilnehmer starten zeitgleich und laufen so lange, bis sie vom sogenannten Catcher Car eingeholt werden. Entweder real bei organisierten Events wie z.B. in München oder Wien, oder virtuell per App auf der ganzen Welt. Die beste Frau, NIna Zarina, lief in Santa Monica/USA 56 km weit, der beste Mann, Jo Fukuda, lief in Fukuoka City 64,43 km. Claudia Müller war die erste der TSV Athleten die nach 9,55 km vom Catcher Car eingeholt wurde. Gesamtrang 61 981 und 22 050. Frau weltweit. Stefan Kuginna kam 17,26 km weit (21 836. G/ 17 560. Mann). Clemens Müller schaffte 23,03 km (8170. G/ 7148 M). Jana Müller präsentierte sich als stärkste TSV Teilnehmerin und wurde erst nach 26,61 km eingeholt (4206. G/ 397. F).