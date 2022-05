Laufen für den Frieden durch Europa

Der Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run ist zum weltweit größten Fackellauf herangewachsen und fördert Frieden und das harmonische Zusammenleben zwischen Menschen aller Kulturen, Länder und Glaubensrichtungen. Ein international besetztes 22-köpfiges Läuferteam trägt eine Fackel als Symbol der Freundschaft durch den Süden Deutschlands nach Österreich und reicht sie von Hand zu Hand. Am Samstag, 28. Mai, 11.15 Uhr, wird der Peace Run in Riedlingen von Bürgermeister Marcus Schafft vor dem Rathaus empfangen.

Der Peace Run wurde 1987 vor der UNO in New York mit Botschaftern vieler Länder zum ersten Mal gestartet –ins Leben gerufen einst von dem indischen Friedensvisionär Sri Chinmoy (1931-2007). Seither hat der Friedenslauf Millionen von Menschen in über 150 Ländern mit der einfachen Botschaft des Laufs „Frieden beginnt mit mir!“ und durch das Weiterreichen einer Fackel über die Grenzen von Nationalität, Kultur, Religion und Weltanschauung hinweg im Geist der Freundschaft und des Friedens miteinander verbunden. In Deutschland legten internationale Läuferteams seither 25 000 Kilometer zurück.

In Europa besucht der Peace Run in diesem Jahr Süddeutschland besuchen und anschließend Österreich, die Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien und Moldawien. Das Läuferteam besucht mit der Fackel Schulen, Institutionen, Vereine, Laufclubs sowie Parlamente und Rathäuser, Kirchen, Moscheen, Tempel und Synagogen. Die Läufer des internationalen Teams kommen diesmal aus Australien, Brasilien, Deutschland, Finnland, Großbritannien, Guatemala, Island, Italien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Ungarn und der Ukraine.

Der Peace Run wird von einem internationalem Team ehrenamtlicher Helfer organisiert und finanziert. Partner in Gemeinden und Städten stellen häufig Unterkunft und Verpflegung zur Verfügung. Die mehrfach wechselnden Mitglieder des Europateams nehmen sich für ihre jeweilige Laufzeit Urlaub und sind unterschiedlich lang von ein paar Tagen bis zu mehreren Monaten mit dabei. Unterstützt von ein bis zwei Begleitfahrzeugen legt das Team in der Regel eine Laufstrecke von 70 bis 120 Kilometer am Tag zurück, meist in Staffelform. Pro Läufer sind das im Schnitt zwischen 10 bis 20 Kilometer täglich.

Jeder ist eingeladen, am Peace Run teilzunehmen und die Fackel in den Händen zu halten – ob Jung oder Alt, ob Sportler oder nicht, als aktiver Teilnehmer am Lauf oder bei einer Zeremonie, als Mit-Organisator oder Zuschauer.