Lastwagen kommt ins Rollen - mehrere tausend Euro Schaden

Hohen Schaden hat am Dienstag ein fahrerloser Laster in Riedlingen verursacht. Gegen 12 Uhr leerte ein Müllfahrzeug Container auf dem Gelände einer Firma in der Gammertinger Straße. Hierzu verließ der 56-jährige Fahrer sein Gefährt.

Dabei vergaß er die Bremse richtig anzuziehen. Der Lastwagen rollte rückwärts. Dabei beschädigte er drei geparkte Fahrzeuge. Er durchbrach einen Zaun.

Auf einem angrenzenden Grundstück kam der Laster zum Stehen. Verletzte gab es nicht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 37.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Sichern Sie Ihr Fahrzeug immer gegen Wegrollen. Gerade in abschüssigen Lagen machen sich diese sonst leicht selbstständig und stellen somit eine Gefahr für Menschen und Sachen in der Umgebung dar. Sollte Ihr Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen sein, droht zudem ein Bußgeld.