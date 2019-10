Langjährige Organistin geehrt

Die Orgelschülermatinee in der Christuskirche bot einen erfreulichen Ausblick auf die künftige Versorgung mit gut ausgebildeten Organistinnen und Organisten. Sie war aber auch ein würdiger Rahmen, um Danke zu sagen. Bezirkskantor Jürgen Berron bedankte sich im Namen der Evangelischen Kirchengemeinde und des Verbandes Evangelischer Kirchenmusik in Württemberg bei Birgit Kreuzer für 25 Jahre unermüdlichen Einsatz an den Sonn- und Feiertagen am Instrument.

Er überreichte ihr als kleines Geschenk eine in Wolle gepackte Wärmflasche für ihren Arbeitsplatz in der anstehende kalte Jahreszeit. Birgit Kreuzer erhielt ihren ersten Orgelunterricht in Dapfen bei Renate Rieger aus Hayingen. 1994 spielte sie ihren ersten Gottesdienst, nahm danach noch eine Zeit lang am Landeskirchlichen Orgelunterricht teil und war ab da Organistin in der Evangelischen Kirchengemeinde Riedlingen und gelegentlich in den umliegenden Kirchengemeinden.