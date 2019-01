Langer Kurzfilm und kurze Comedy

Viel hat Bernd Kohlhepp – vielen bekannt als der Herr Hämmerle – schon gemacht in seinem Leben: Der baden-württembergische Kleinkunstpreisträger kann gut singen, schreibt Kabarettprogramme für sich und auch für andere, macht Comedy, verfügt über einen unheimlichen Wortwitz, aber so richtig im Kino war er noch nie, wie er selbst im SWR-Fernsehen erklärte. So kam ihm die Idee einem Film zu drehen, der „biographische“ Züge des Herrn Hämmerle trägt. Der wurde nun am Freitag im Kino gezeigt.

Der Film dauert so lange wie eine Unterrichtsstunde (44 Minuten) und wurde gedreht in Bempflingen, der Heimat des Herrn Hämmerle, in Tübingen und in Venedig. Er trägt den vielversprechenden Titel „Canale Grande“ und in diesen Film führte Bernd Kohlhepp das Riedlinger Publikum ein und agierte dabei gewohnt witzig und schlagfertig auf der Bühne. Charakteristisch für ihn ist, dass er sein Publikum einbezieht – er fragt nicht nur ganz direkt nach Namen und Tätigkeiten, sondern baut wenige Minuten später diese Namen ein in seine Songs und „Emma, Mia und Hansjörg“, die in den ersten Reihen sitzen, bekommen ihre Rollen zugewiesen.

„Wir wollten eigentlich einen Krimi machen“, erzählt er und definiert dieses Filmgenre sogleich: „Des isch des, wo oinr verreckt“. Herr Hämmerle plaudert von seinem Zuhause, dass er momentan für seine demente Mutter sorgen müsse, die erst dann ins Pflegeheim gehen wird, wenn sie ein Puzzle von Venedig mit 3000 Teilen gelöst habe. Venezianisch geprägt war sein Elternhaus: eine Gondel diente als Ablage für Schlüssel und auch für „Gruscht“ und ein riesiger Wandteppich mit der Rialtobrücke zierte das elterliche Wohnzimmer.

Da war Herr Hämmerle schon mitten im Film und die Riedlinger durften zuerst einen kurzen Trailer sehen, der bei der Premiere gedreht wurde. Promis und Publikum wurden hier interviewt und der Regisseur zeigte das Originaldrehbuch, dessen Inhalt auf einen Bierdeckel passt und aus einer einzigen Skizze besteht. Man durfte jetzt vermuten, dass der Film ganz schön schräg sein musste, und dies wurde in den folgenden 45 Minuten tatsächlich bestätigt.

Im Film findet Herr Hämmerle alte Aufzeichnungen seiner dementen Mutter über die Hochzeitsreise nach Venedig, wo es dem Vater beim Gondelfahren übel wurde und er im Hotel blieb und seine Frau alleine zu den Gondolieri ließ. So begibt sich Herr Hämmerle auch nach Venedig auf die Suche nach einem Herr Goldoni, der möglicherweise sein leiblicher Vater ist. Durch enge Gässchen, über Brücken und Kanäle führen seine Wege, doch Herrn Goldoni bleibt unauffindbar. Mehr Erfolg hat Herr Hämmerle, der gerne für einen Italiener gehalten wird, da er auch in Deutschland eine italienische Zeitung mit sich führt, letztendlich bei der gleichzeitigen Suche nach einer Partnerin.

In breitem Schwäbisch erzählt Hämmerle seine Filmgeschichte und zwischen den Szenen sieht man immer wieder denkwürdige Sprüche über die Kinoleinwand flimmern wie „Auch in einem kleinen Raum können große Gedanken entstehen.“

Danach kam Herr Hämmerle nochmals kurz live auf die Bühne, wieder begleitet von Andrew Zbik am Stehschlagzeug, und verabschiedet sich mit einem „Buona Sera“ und dem schwäbischen Text „Der Abend isch jetzt leider aus und mir ganged jetzt nach Haus“.