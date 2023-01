Langenenslingen feiert Meistertitel und einen zweiten Platz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit vier aktiven Mannschaften und fünf aus dem Jugendbereich bestritt die Tennisabteilung des Sportvereins Langenenslingen die Verbandsrunde 2022. „Der Saisonverlauf auf unserer schön gepflegten Anlage war durchweg entspannt und das Wetter hat meistens gepasst“, meinte Sportwartin Tanja Buzengeiger rückblickend. „Eltern und Nachwuchskräfte haben als Betreuer prima mitgezogen“, freute sich auch Jugendwartin Isabella Wurst.

Das „Highlight“ der Saison gelang den Herren 40: Ungeschlagen holten sie den Meistertitel in der Bezirksklasse 2. Neben Spitzenspieler Maik Schweizer kamen Oliver Born, Stephan Reck, Joachim Braig, Harald Reck, Helmut Kugler, Oliver Wulf und Simon Striebel zum Einsatz. Helmut Kugler gelang dabei als einzigem das seltene Kunststück, mit zwölf Siegen aus Einzel und Doppel eine komplett weiße Weste zu behalten. Die Damen 1 um ihre Spitzenspielerin Alice Söllner wurden in der Verbandsstaffel vierte, punktgleich mit dem Tabellenzweiten.

Mit dem zweiten Platz in der Staffelliga belohnten sich die Gemischten Junioren U 18. Zum Teamerfolg trugen Eric Mahlenbrei, Felix und Veit Gläser, Jan Unger, Florian Buck, Pauline Stöhr, Jella Guth und Lara Rieger bei. Beim neu formierten Herrenteam war das Sammeln von Matchpraxis erstes Ziel. Ohne den regelmäßigen Einsatz ihrer Stammspielerinnen taten sich die Damen 2 schwerer als gewohnt. Gute Platzierungen im Mittelfeld gelangen den Junioren U 15, den Juniorinnen U 15 und der U 12 Mannschaft im Kids-Cup. Die Jüngsten im Verein zeigten großes Engagement in der VR Talentiade U 10 Midcourt.

Schließlich kam auch der Breitensport nicht zu kurz. Bei Anfängerkursen und im freien Training jeden Dienstagabend vertieften einige Nachwuchskräfte ihr Geschick im Umgang mit dem Schläger und der kleinen gelben Kugel.

Sportlicher Erfolg ist schön, aber nicht alles, meinte Abteilungsleiter Fabian Bacher in seinem Fazit: „Ich finde es toll, wie lebendig es beim Training der Kinder und Jugendlichen auf der Anlage zugeht. Da machen unsere Übungsleiterinnen und Trainer um Sandra Mahlenbrei eine prima Arbeit! Zusammen mit Monika Wurst gelingt es ihr immer wieder, neue Talente zu entdecken“. Ein wichtiger Baustein ist auch die traditionelle Tennis-AG in Kooperation mit der Grundschule Langenenslingen. In ihrem Rahmen führten Roswitha Bayer und Reinhold Walisch interessierte Kinder in spielerischer Weise ans Tennis heran.