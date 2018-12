„Landrauschen“ knistert in Riedlingen

In den Genuss einer zweifellos ganz ungewohnten Art von Heimatfilm ist am Mittwoch das interessierte Publikum im Riedlinger Kino gekommen. Denn das bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnete filmische Porträt „Landrauschen“ der Regisseurin Lisa Miller über das oberschwäbische Bubenhausen schildert viele Klischees des provinziellen Landlebens mit entwaffnender Situationskomik und gleichzeitig kritischem Hintergrund. Am Mittwoch war die Hauptdarstellerin Kathrin Wolf im Kino anwesend und stellte sich den Fragen des Publikums.

In spannungsvollen Bildern wird die Geschichte von Toni, einer jungen Hochschulabsolventin erzählt, die nach vielen Jahren wilden Berliner Studentenlebens nun wegen einer Erbschaftsangelegenheit wieder in ihr Heimatdorf zurückkehrt. Aber die hübsche End-Zwanzigerin sucht nicht nur einen Job, der ihren Fähigkeiten entspricht, sondern vor allem auch den tiefen Sinn in ihrem Leben.

Wie sich diese Suche nach außen zeigt, das stößt zunächst an allen Ecken und Enden auf Widerstand: Die erdrückenden Muster ihres kleinbürgerlichen Elternhauses sprengen Tonis Vorstellungen von Identitätssuche und der dominante Chefredakteur der Lokalzeitung stellt sie zwar als Praktikantin ein, untersagt ihr aber jegliche kritische Berichterstattung. Doch gerade dazu fühlt sich die intellektuelle Toni beim Verfassen eines Artikels über das oberschwäbische Fasnachtstreiben herausgefordert. So packt sie ihren ganzen Frust – nicht nur die „Fasnet“, sondern auch ihre Konfrontation mit den ländlichen Traditionen ihrer Heimat – mittels drastischer Kritik in diesen Artikel, der wiederum ihren Redakteur zum Toben veranlasst: „Das wollen die Leute nicht lesen!“

In eine Scheinwelt von oberflächlichen und verkrusteten Ritualen fühlt sich Toni deprimiert zurückversetzt und vertraut ihren Freunden beim abendlichen Zusammensein am Feuer an: „Meine Mutter treibt mich in den Wahnsinn!“ Worauf einer der jungen Bewohner des Flüchtlingsheimes im Ort nachdenklich antwortet: „Bei uns in Somalia steht die Mutter an erster Stelle!“

Wirklich verstanden fühlt sich Toni nur von ihrer Jugendfreundin Rosa (Nadine Sauter), die ihr Heimatdorf Bubenhausen nie verlassen hat und sich eben in dieser Flüchtlingsunterkunft sozial engagiert. Aber auch Rosa leidet unter dem Druck des erzspießigen Dorfes, in dem man über ihre lesbischen Neigungen nicht nur hinter vorgehaltener Hand munkelt. Beide jungen Frauen fühlen sich magisch voneinander angezogen und sind fasziniert von ihrer unausgesprochenen Verliebtheit, was zu skurrilen Situationen führt. Jedenfalls knistert es gewaltig zwischen den beiden, sei es beim Joint-Rauchen am Dorfweiher, wilden Streifzügen durch die Nacht oder verhaltenen körperlichen Annäherungen, die – wie bei einer Kuss-Szene in der Disco – Rosa aber in tiefe Ratlosigkeit stürzen. Diese durchschaut die Identitätskrise in der sich immer dramatischer entwickelnden Beziehung: „Alle lachen über mich und du auch. Was willst du von mir – und was willst du von dir selbst?“

Erfrischend witzig

Bei aller Sozialkritik in Bezug auf die sich langsam verändernden ländlichen Traditionen und Werte ist „Landrauschen“ auch ein erfrischend witziger Film mit verblüffend hintergründigen Dialogen. Diese zeugen wohl gerade erst durch den Einsatz von zahlreichen Laiendarstellern von lebensnaher und authentischer Treffsicherheit.

Das Besondere an diesem Kinoabend war aber vor allem die Anwesenheit von Kathrin Wolf, die nach der Vorstellung dem interessierten, aber auch kritischen Publikum Rede und Antwort stand und nicht nur die DVD, sondern auch bunte Sticker zum Film im Gepäck hatte. Sie plauderte auch locker mit dem Publikum und Michael Rumpel vom Kinoverein, der sie zur Vorführung ihres Films nach Riedlingen eingeladen hatte. Sier ezählte auch von ihren nächsten Plänen: Im Frühjahr bringt sie ihr eigenes Kabarett-Programm „Psycho-Party“ auf die Bühne – hoffentlich zuerst in Riedlingen!