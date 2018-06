Landratsamt mahnt Sparkurs an

Das Landratsamt Biberach hat den Haushalt 2018 der Stadt Riedlingen genehmigt. Gleichzeitig mahnt es in seinem Haushaltserlass Haushaltsdisziplin und Sparsamkeit an. Dabei anerkennt das Landratsamt die Bemühungen der Stadt, den Haushalt konsolidieren zu wollen, doch die Eigenfinanzkraft bleibt unterdurchschnittlich. Beim Wasser- und Abwasserwerk der Stadt werden höhere Gebühren vorgeschlagen.

Riedlingen ist und bleibt keine finanzstarke Stadt. Als kleines Mittelzentrum erfüllt sie Aufgaben für die Region vor, die Geld kosten. Das ist eine Hürde für die Stadt, was auch das Landratsamt als Prüfbehörde konstatiert. „In Anbetracht der vorgehaltenen Infrastruktur nicht nur für die Belange der Stadt, sondern auch für die Region als Mittelzentrum ist die Eigenfinanzkraft gemessen an den Aufgaben unterdurchschnittlich.“

Daher bleibt es aus Sicht der Prüfbehörde eine „Daueraufgabe“ die Einnahmen der Stadt zu erhöhen und gleichzeitig die Liquidität zu verbessern. Einnahmesteigerungen können durch Gebühren- oder Steuererhöhung erfolgen. Und mit Blick auf die Rücklage, die bis in ein paar Jahren auf 3,4 Millionen Euro abgeschmolzen sein soll, mahnt das Amt: „Angesichts der bescheidenen Eigenmittel sind und werden die Gestaltungsspielräume enger.“

„Daher müssen weiterhin konsequent Haushaltsdisziplin und Sparsamkeit die Gemeindewirtschaft regieren“, heißt es in dem Schreiben weiter. In dem Bericht wird allerdings auch die Bemühungen der Stadt um Konsolidierung anerkannt, weil im Kernhaushalt keine Kredite mehr aufgenommen werden. Das sei ein „Signal“, dass der Haushalt konsolidiert werden solle. „Dieser Wille spiegelt sich auch in der Finanzplanung für die beiden folgenden Haushaltsjahre wieder, welche die Investitionstätigkeit an der kommunalen Leistungsfähigkeit ausrichtet“, lobt das Landratsamt. Um allerdings anzumerken: „Die investiven Ansätze für 2021 muten wieder wie ein Wunschkonzert an.“

Kritisch wird der Haushalt der Wasser- und Abwasserwerks gesehen. Das Augenmerk müsse auf diese Eigenbetriebe mit einem Schuldenberg von 13,8 Millionen Euro gerichtet werden. Dass aus diesen keine Belastungen für den Kernhaushalt besteht. Angesichts des Verlusts 2018 in diesen „defizitären“ Betrieben wird im Haushaltserlass empfohlen, „die Gebührensätze dringend zu überprüfen“ – sprich diese zu erhöhen. Aber auch die Haushalte von Wasser- und Abwasserwerke wurden auflagenfrei genehmigt.

Als „herbe Bewertungen, die vom Landratsamt kommen“, wertete Gemeinderat Roland Uhl den Erlass. Er appellierte an den Rat, auch weiterhin Haushaltsdisziplin zu üben, die sei „in letzter Zeit verloren gegangen“, so Uhl. Auch Manfred Birkle sieht angesichts einer Ausgabenerhöhung im Verwaltungshaushalt von 20,5 Millionen (2015) auf 22,6 Millionen (2018) und Ausgaben von jeweils über 21 Millionen Euro bei den Investitionen in den Jahren 2015, 2017 und 2018 „beim sparen noch Luft nach oben“.

„Kein Gärtner aus Biberach“

„Sparen steht über den Anmerkungen“, sagte Bürgermeister Marcus Schafft. Er erinnerte daran, dass dies ein Thema sei, bei dem Rat und Verwaltung sich nicht immer einig seien. Die Verwaltung hätte vor Jahren Vorschläge gemacht.„Ich hätte mir da mehr Dynamik erhofft“, so Schafft. Man wisse, „die Stadt Riedlingen ist nicht auf Rosen gebettet, dazu bedarf es keines Gärtners aus Biberach“. Er plädierte für sinnvolles Sparen und nicht für kaputt sparen. Kämmerer Elmar Seifert sieht die Stadt „auf dem richtigen Weg“. Seit drei Jahren wird anhand einer Investitionsliste eine Priorisierung vorgenommen. Und manches Projekt sei auch schon 'raus gefallen.