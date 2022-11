Landkreis pflanzt für die Zukunft

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Biberach (SDW BC( hat für den Landkreis Biberach die Pflanzaktion BipfZu (Biberach pflanzt für die Zukunft) aufgerufen. Bis Ende November sollen alle Gemeinden im Landkreis und die Bevölkerung mindestens einen Baum, gleich welcher Art, pflanzen. Der Auftakt der Aktion war im Neufraer Waldstadion.

Wenn diese Aktion erfolgreich abgeschlossen wird, soll sie auch in zukünftigen Jahren durchgeführt werden, so der Vorsitzende der Schutzgemeinschaft, Werner Gebele. Zum Start wurde von der SDW BC eine Eiche im Sportstadion Neufra gepflanzt. Kreisvorsitzender Werner Gebele hofft auf eine kreisweite starke Beteiligung. Er will nach Abschluss der Aktion bekanntgeben, wie viele Bäume gepflanzt wurden. Daher sollten ihm diese an info@sdw-biberach,de mitgeteilt werden. Nähere Informationen sind auch der Homepage sdw-biberach.de zu entnehmen.