Landfrauen ziehen bei der Mitgliederversammlung Bilanz

1350 Mitglieder zählt der Landfrauen-Kreisverband Biberach-Sigmaringen. Seine Vorsitzende Doris Härle legte bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag in Neufra Rechenschaft über das vergangene Geschäftsjahr ab. Sie blickte auf einen schönen und trockenen Sommer zurück und stellte fest: Trotz Trockenheit habe man eine gute Ernte eingefahren, „und in den Gärten und bei den Äpfeln sogar eine reiche“.

430 Veranstaltungen hat der Landfrauen-Kreisverband in 31 Sprengeln und zwei Ortsvereinen ausgerichtet. 6890 Frauen und teils auch Männer haben an insgesamt 1037 Unterrichtseinheiten teilgenommen. Gesundheit und Sport, Verbraucherpolitik, Hauswirtschaft, Ernährung, Kunst, Kultur, Kreativität, Gemeinschafts- und Sozialpolitik, Familie und Soziales, Landwirtschaft und ländlicher Raum, Umwelt und Wirtschaftspolitik waren die Themen. Frauenfrühstücke gehörten zum Angebot, Lehrfahrten, der Besuch von Weihnachtsmärkten und kulturellen Veranstaltungen. Beim Landfrauentag in Ludwigshafen war auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner anwesend.

Das Thema Digitalisierung stand bei einem Seminar auf dem Programm. Orts- und Sprengelvorsitzende ließen sich in Hygiene bei Vereinsfesten schulen. Sie erwähnte die Bäuerinnen-Stammtische mit der Zuarbeit in die Verbandsarbeit, sowie den Landfrauenchor und die Tanzgruppe Sigmaringen mit ihren Auftritten.

Sie würdigte die Arbeit im Landfrauen-Kreisverband und unterstrich, dass die Umsetzung aller Vorhaben nur mit einem starken Team machbar sei und sie dankte allen Beteiligten. Besondere Aufmerksamkeit schenkte sie zwei Frauen aus dem Kreisverband, die als „Unternehmerinnen des Jahres in Ludwigshafen“ ausgezeichnet worden sind: Linda Kelly aus Herdwangen, die Kaffee aus Lupinen herstellt, und Andrea Göhring aus Rulfingen für ihre tiergestützte Therapie mit Hoftieren, worüber sie auch ein Buch verfasst hat.

Gratulationen konnte auch Doris Härle selbst von ihren Stellvertreterinnen Petra Teufel und Ulrike Moser entgegennehmen, wurde die Kreisvorsitzende doch am Dienstag zur Vizepräsidentin des Landrrauenverbandes Württemberg-Hohenzollern gewählt.

Von ihm Grüße überbrachte Vizepräsidentin Christa Fuchs. „Alles, was vor Ort gemacht wird, ist die Basis für den Landesverband“, betonte sie. Sie wies aber auch auf Angebote des Landesverbands zu den Wahlen hin, wie auf ein Seminar zur Nutzung sozialer Netzwerke für Kommunalpolitikerinnen „und solche, die es werden wollen“ und 2019 auf einen Kurs für Neugewählte. Es gelte, Wissen, Kompetenz und Emotionen einzubringen, unterstrich sie.

Wertvolle Wegbegleiterinnen

Die Sigmaringer Landrätin Stefanie Bürkle bezeichnete die Landfrauen in ihrem Grußwort als „sehr wertvolle Wegbegleiterinnen: vorausschauend, initiativ und weltoffen“. Zu den Themen Schülerbeförderung hätten sie sich im Kreis Sigmaringen eingebracht, die Einrichtung eines Hospizes angeregt. Sie animierte die Landfrauen, sich an den Kommunalwahlen zu beteiligen und die Position der Frauen im ländlichen Raum zu vertreten. Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Biberach, Sigrid Arnold, vertrat Landrat Dr. Heiko Schmid und sagte ebenfalls Dank für die konstruktive Arbeit. Sie würdigte, was an Rechten für die Frauen erreicht worden ist, erkannte jedoch noch Handlungsbedarf, so bei der unterschiedlichen Entlohnung, den Aufstiegschancen und der Aufwertung sozialer Berufe.

Dorothea Kraus-Kieferle vertrat als seine Stellvertreterin Bürgermeister Marcus Schafft und appellierte an die Landfrauen in Sachen politischem Engagement, weibliche Werte einfließen zu lassen und mahnte überdies die Chancengleichheit von Stadt und Land an und nannte hierzu die Gesundheitsversorgung.

Auf die Bühne gebeten wurde die Ehrenvorsitzende Elfriede Elser, die Glückwünsche für ihre Auszeichnung mit der Heimatmedaille entgegen nehmen durfte. „Ohne Sie alle ist man nicht fähig, das zu leisten“, bedankte sie sich bei den Landfrauen.

War der Vormittag der Information und der Politik gewidmet, so durften sich die Landfrauen am Nachmittag an Unterhaltendem erfreuen, den Aufführungen der Tanzgruppe Sigmaringen und der Begegnung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, wenn auch nur in ihrem Double Marianne Schätzle. Große Aufmerksamkeit galt zudem den Ständen im Foyer der Halle mit Korbwaren, Patchwork-Arbeiten, bemalten Dachplatten und Steinen und vielen Dekorations-Artikeln bereits mit weihnachtlichem Glanz.