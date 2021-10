Läufer melden sich zum Misselauf an

Die Leichtathletikabteilung des TSV Riedlingen hat sich nach der pandemiebedingten Absage ihres Misselaufes im vergangenen Jahr dazu entschlossen, 2021 den beliebten Lauf entlang der Donau und durch die Mißmahl’schen Anlagen wieder zu veranstalten. Wer am Sonntag, 31. Oktober, beim 5. Misselauf mitmachen möchte, kann sich auf der Homepage des TSV Riedlingen anmelden. Gestartet wird in drei Kategorien.

Die Laufstrecken, sowie die unterschiedlichen Distanzen werden wie in den Vorjahren beibehalten. Wenn auch die Strecken durch die Wegsperrungen und Biberaktivitäten einige Änderungen nötig machen. Auch für die jüngeren Teilnehmer werden altersgerechte Strecken angeboten.

Allerdings führen die geltenden Hygienevorschriften zu einigen Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren. So muss die Anmeldung zum Lauf online auf der Vereinshomepage gemacht werden und die Startgebühr muss bis zum Stichtag 26. Oktober überwiesen werden. Eine Nachmeldung am Wettkampftag ist nicht möglich. Die Startnummer kann am Wettkampftag im Startbereich abgeholt werden. Ebenso wird es keine Dusch- und Umkleidemöglichkeiten geben. Parkmöglichkeiten sind bei der Stadthalle vorhanden. Es finden auch keine Siegerehrungen statt, nur für die Kinderläufe wird der Urkundenausdruck angeboten. Die Ergebnisse aller Läufe werden zeitnah unter www.tsv-riedlingen.com veröffentlicht.

Der erste Start ist um 10.30 Uhr. Alle, die die Mittelstrecke über 4500 Meter laufen, gehen an den Start. Dies entspricht einer Runde zuerst entlang des Radwegs am Donaukanal bis zum Fallenstock und dann links abbiegend in einer Schleife durch die Mißmahl’schen Anlagen und den Damm zurück zum Start- und Zielbereich am Radweg bei Schuh- und Orthopädietechnik Kirndorfer.

Ab 11 Uhr erfolgen die Starts für die jüngsten Nachwuchsläufer. Diese dürfen eine 900-Meter-Runde in Angriff nehmen. Danach starten die Jugendlichen über eine größere Runde mit knapp 2 Kilometern.

Um 11.30 Uhr wird der Hauptlauf über 8000 Meter für alle Läufer ab Jahrgang 2001 gestartet. Diese müssen die Runde der Mittelstrecke zweimal bewältigen. Für alle Teilnehmer wird im Zielbereich eine Verpflegung zur Stärkung angeboten.