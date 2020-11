Ladendiebe bei Tat ertappt

Zwei mutmaßliche Ladendiebe sind am Dienstag in Riedlingen auf frischer Tat ertappt worden.Das berichtet die Polizei.

Die beiden 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen befanden sich gegen 19.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Daimlerstraße. Ein Zeuge beobachtete, wie die beiden Kopfhörer aus den Verpackungen nahmen. Mit den Kopfhörern verließen sie das Geschäft, ohne diese zu bezahlen. Vom Zeugen wurden die Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei aufgehalten. Im Rahmen weiterer Ermittlungen überprüften die Polizisten noch den Roller des 17-Jährigen, der in der Nähe geparkt war. Dort befand sich noch ein Rucksack, der laut Polizei vermutlich dem 16-Jährigen gehörte. Darin befand sich weiteres mutmaßliches Diebesgut, das wohl im Laufe des Nachmittags in weiteren Geschäften migenommen worden war. Darüber hinaus entdeckten die Beamten noch knapp neun Gramm Marihuana im Rucksack. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.