Ladendieb verletzt Kundin

Beim Versuch, einen Ladendieb festuhalten, ist eine Frau am Dienstag in einem Riedlinger Supermarkt verletzt worden.

Gegen 14 Uhr hielt sich ein 23-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Alten Unlinger Straße auf. Dort steckte er mehrere Getränkedosen in seine Jackentasche. An der Kasse bezahlte er einen anderen Artikel. Eine Zeugin hatte den Verdacht, dass der Mann weitere, unbezahlte Waren in seiner Jacke hatte. Sie sprach ihn deshalb an. Er händigte der Zeugin eine Getränkedose aus und wollte flüchten. Die Frau hielt den Ladendieb fest, der riss sich jedoch los. Dabei erlitt die Zeugin Verletzungen. Hinzugerufene weitere Zeugen eilten zu Hilfe und konnten den Mann stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizei Riedlingen, Telefon 07371/9380, sucht nun die beiden Männer, dsie zu hilfe kamen, als Zeugen.