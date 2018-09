Label fortführen, Events organisieren und Mama sein

Die Boutique Bina B. am Weibermarkt schließt am 6. Oktober. Geschäftsaufgabe. Wir haben mit der Inhaberin Bettina Hägele über die Gründe für diesen Schritt gesprochen, ob sie weiterhin Mode verkauft und welche Aufgabe sie künftig im Wirtschaftsverband haben wird.

Sie geben Ihr Ladengeschäft am Weibermarkt auf. Warum?

Ich bin vor neun Monaten Mutter eines sehr süßen Sohnes geworden. Unser kleiner Noah ist zwischenzeitlich so mobil und aktiv, dass er mir den kompletten Laden auf den Kopf stellt. Um eine Boutique für meine Kundinnen sinnvoll zu führen, müsste ich ab Januar wieder Vollzeit öffnen. Das ist aber aufgrund meines Sohnes nicht möglich, bzw. kann ich mir nicht vorstellen, Noah in eine Vollzeitbetreuung zu geben. Dafür bin ich viel zu gerne Mama und möchte die Entwicklungsschritte meines Kindes miterleben. Weiterhin eine Teilzeitlösung für mein Geschäft kommt ebenfalls für mich nicht in Frage.

Werden Sie weiterhin in dem Metier arbeiten oder ihr Label komplett einstellen?

Mit meinem Label Bina B. wird es weiter gehen. Ich werde einfach zuhause ein kleines Nähzimmer einrichten und von dort aus meine Kundinnen mit Schals, Tüchern und Kinderbekleidung versorgen. Zudem werde ich auf ausgewählten Kunsthandwerkermärkten meine Stücke verkaufen. Also einfach das tun, was mir am meisten Spaß macht und für das mein Herz schlägt. Der erste Markt wird der Kunsthandwerkermarkt im Kurzentrum Bad Buchau am 27. und 28. Oktober sein. Die jeweils aktuellen Märkte werde ich auf meiner Homepage und auf Facebook veröffentlichen. Sollten meine Kundinnen spezielle Wünsche haben, bin ich jederzeit per Handy erreichbar. Die Kontaktdaten sind ebenfalls auf meiner Homepage zu finden.

Darüber hinaus sind Sie weiterhin für die Wirtschaftsverbände oder künftig für den RHG aktiv. Allerdings in einer etwas anderen Funktion. Welche Aufgabe haben Sie?

Neben meinem eigenen Label werde ich für den HGR (zukünftig für den RHG) als Geschäftsstellenleiterin tätig sein. Da mir Riedlingen sehr am Herzen liegt, freue ich mich umso mehr über das tolle Angebot. Meine Aufgaben werden die Organisation von Veranstaltungen – wie zum Beispiel der verkaufsoffene Sonntag, lange Einkaufsabende, Kunst- und Kreativmarkt, Schnäppchenmarkt und einiges Mehr sein. Ich habe schon viele Ideen, wie wir unsere wunderschöne Altstadt, unsere zahlreichen Einzelhändler und Gastronomen einbinden und schöne Veranstaltungen aufbauen, die viele und neue Besucher in die Stadt locken werden.