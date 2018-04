Läuferische Partnerschaftspflege

Die Laufbegeisterten und viele Fans des Laufsports haben sich am Samstagnachmittag auf dem Riedlinger Marktplatz getummelt. Etwa 350 Teilnehmer des Riedlinger Stadtlaufs wurden angefeuert, Stimmung und Wetter waren spitze. Der Veranstalter, die Leichtathletikabteilung des TSV Riedlingen, darf sich über ein gelungenes Sportereignis freuen – an dem auch erstmals Läufer der Partnersatdt aus Pöchlarn teilnahmen, darunter der Bürgermeister.

Erster im Hauptlauf über zehn Kilometer wurde Richard Oswald vom TSV Riedlingen, er lief nach 37:06 Minuten im Ziel ein. Dieses Jahr gab es eine Neuerung: Laufresultate können die Aufnahme in die Bestenliste des Landes ermöglichen. Denn die zehn Kilometer Strecke ist nun amtlich exakt geprüft und damit „bestenlistenfähig“ . Minimal wurde auch der gesamte Streckenverlauf geändert.

Darüber freute sich Bürgermeister Marcus Schafft, der die Sportveranstaltung begleitete und eröffnete. Sein Dank galt den Veranstaltern und den Sponsoren, die dieses Ereignis mit Tradition, ab 2018 sogar „bestenlistenfähig“ ermöglichen. Er „feuerte“ bei sämtlichen Läufen den Startschuss und überreichte den Teilnehmern ihre Urkunden. Alle wurden mit einer Teilnahmeurkunde und einer „Goodybag“ belohnt, die Bambini durften sich sogar mit einer Kugel Eis erfrischen.

Die am weitesten angereisten Teilnehmer kamen aus der Riedlinger Partnerstadt Pöchlarn in Österreich: Bürgermeister Franz Heisler mit seiner Frau Ulrike, Tochter Eveline und deren Freund Alois Polly. „Wir wollen hier eine super Zeit verbringen und natürlich mitlaufen“, sagte Heisler. Schließlich seien einige der Riedlinger Sportler beim Nibelungenlauf, den seine Tochter im vorigen Jahr in Pöchlarn zur 750-Jahrfeier organisiert hatte, mit dabei gewesen. Heisler bezeichnete sich als „nicht so gut trainierten Hobbyläufer“, er laufe nicht regelmäßig. „Die Freude kommt nach dem Lauf, wir betreiben Partnerschaftspflege zwischen den Städten.“ Und er ergänzte lachend: „Zum Gemeindeamt fahre ich mit dem Radl.“

350 Läufer- und Läuferinnen waren in sämtlichen Altersgruppen und Formationen, auch als Betriebsmannschaften, vertreten. Angefangen bei den Bambini, über die Schüler und Jugendlichen bis zu den älteren Sportlern, auch einige Senioren waren darunter. Alle hatte Freude ihre Leistung unter Beweis zu stellen, ob sie nun 300 Meter, 1,25 oder fünf Kilometer oder bewundernswerte zehn Kilometer bewältigten. Das Team der Leichtathletikabteilung mit seinen Helfern begleitete die Teilnehmer unterstützend und das Publikum informativ durch den Nachmittag, allen voran Moderatorin Nadine Banzhaf.

Nicht nur der spannende Hauptlauf, der etwa um 15.30 Uhr begann, war ein Höhepunkt des Nachmittags. Die Läufer der Zukunft, die Bambini zogen die Aufmerksamkeit während ihres 300 Meter Sprints auf sich. Da wurden die meisten Handys von Müttern, Vätern und Großeltern gezückt. Vor ihnen starteten die Schüler, der jugendliche Elan und ihre Disziplin wurden mit viel Beifall beim Zieleinlauf belohnt. Auch der Jedermannslauf, gemeinsam mit dem Lauf der Jugendlichen startete und endete reibungslos auf dem Marktplatz. Die Siegerehrungen der Jüngsten und Schüler wurden dieses Jahr erstmals vor dem Hauptlauf vorgenommen. Diese Neuerung habe sich als begrüßenswert erwiesen, so Edwin Müller von der TSV-Leichtathletikabteilung.