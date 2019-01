Läuferische Höhepunkte zum Jahresende

Einen neuen Teilnehmerrekord hatte der Lauftreff Sigmaringen bei seinem schon zum 35. Mal ausgetragenen Silvesterlauf zu verzeichnen. Mit dabei waren auch einige Läufer vom TSV Riedlingen.

Auf einem schönen und attraktiven Streckenkurs von der Stadthalle entlang der Donau bis nach Laiz und auf der Gegenseite wieder zurück ans Ziel bei der Stadthalle hatten insgesamt rund 1200 Laufbegeisterte ihre helle Freude, sich zum Jahresende nochmals richtig auszutoben. Angeboten war ein Fünf-Kilometer-Sparkassenlaufauf über eine Runde und der Zehn-Kilometer-Hauptlauf über zwei Runden. Auch der TSV Riedlingen konnte sich diesmal mit 19 Läuferinnen und Läufern über einen kleinen Teilnehmerrekord freuen. In einer Sonderwertung über die Teilnehmerzahl von Vereinen lag der TSV Riedlingen auf Rang 5 unter den 300 gemeldeten Vereinen. Nicht allein aber, was die Teilnehmerzahl betrifft, sondern auch im Hinblick auf die erbrachten Leistungen war Grund zur Freude für den TSV.

Lukas Müller von Mengens Triathleten, der mit den Läufern der Riedlinger Leichtathletikabteilung trainiert, war mit Gesamtrang zwei unter den 714 Finishern des Fünf-Kilometer-Laufs einer der erfolgreichsten Teilnehmer der Veranstaltung überhaupt. In sehr guten 16:51 Minuten überquerte er die Ziellinie und belegte in seiner AKU18 sogar den ersten Platz.

Weitere Riedlinger Platzierungen über fünf Kilometer Männer: 67. Holger Gramlich 21:29 (17. AKM), 214. Samuel Spöcker 25:13 (11. AK U12), 215. Markus Spöcker 25:13 (11. AK45), 269. Nico Reichelt 26:54 (21. U18), 321. Dirk Sagasser 28:17 (20. AK45), 393. Edwin Müller 31:16 (1. AK75), 432. Manfred Birkle 34:57 (5. AK70).

Fünf Kilometer Frauen: 85. Patricia Spöcker 27:59 (7. AK35), 186. Claudia Müller 33:01 (18. AK45), 203. Verena Birkle 34:59 (20. AK40).

Erfolgreichster Riedlinger Läufer im Zehn-Kilometer-Hauptlauf war wieder einmal Richard Oswald auf Rang 10 des Gesamteinlaufs in einer Zeit von 35:37 Minuten, was ihm den dritten Platz in AK40 einbrachte.

Weitere gute Ergebnisse im vorderen Teilnehmerfeld der Männer: 23. Stefan Spöcker 37:45 (4. AK40), 45. Gerold Wahl 40:16 (3. AK40), 52. Philipp Ertle 41:01 (6. AK35), 76. Klaus Dorner 42:24 (10. AK40), 104. Matthias Reichelt 44:04 (6. AK45).

Auch in der Frauenwertung über zehn Kilometer gab es erfreuliche vordere Platzierungen für den TSV. Im Gesamteinlauf belegte hier Natalie Topar Rang 9 in sehr guten 45:05 Minuten. Sie war damit Dritte in AK Hauptklasse Frauen. Sonja Müller wurde 19. In 47:06 Minuten, womit sie in AK45 als Vierte nur knapp das Podest verfehlte.

Dass die Beliebtheit solcher Laufveranstaltungen am Zunehmen ist, zeigte sich auch am Silvesterlauf in Tuttlingen, der ebenfalls einen Teilnehmerrekord zu verzeichnen hatte. Über 10 km belegte hier Hans Petermann in einer Zeit von 56:50 Minuten Rang 495 unter insgesamt 712 Teilnehmern, die das Ziel erreichten. Damit wurde er Sechster in seiner AK70.