Läufer trotzen dem nasskalten Wetter

Den Teilnehmern und Zuschauern des 17. Riedlinger Stadtlaufs wäre besseres Wetter zu wünschen gewesen. Die Riedlinger Veranstaltung am Samstagnachmittag war regelrecht verregnet. Erst zur Siegerehrung ließ der Regen nach. Dafür kam dann die Kälte. Im Hauptlauf starteten knapp 80 Teilnehmer. Gewinner des Hauptlaufs war Benedikt Hoffmann vom Runners Point in Ulm, der die zehn Kilometer in 31:21 Minuten lief. Schnellste Frau war Sabine Oesterle von der TSG Ehingen (37:40 Minuten). Den Jedermannslauf gewann bei den Männern Tim Kapp von der Riedlinger Schwimmabteilung, der die 2,5 Kilometer in glatten 8 Minuten zurücklegte. Schnellste Frau war Kim Jasmin Stoermer von Mengens Triathleten in 9:51 Minuten. Den Schülerlauf über 1,25 Kilometer gewann bei den Männern Jakob Kränzle vom TSV Riedlingen, bei den Frauen Helen Scheffold vom TSV Riedlingen.

Am Samstagnachmittag regnete es tatsächlich nur einmal - und das vom ersten Start um 14.30 Uhr an bis zur Siegerehrung um 17 Uhr. Während ein paar tapfere Zuschauer unter Schirmen ihre Läufer anfeuerten, schien der Regen den Sportlern weniger anzuhaben. Moderatorin Nadine Banzaf mahnte die Läufer vor den Starts, dass sie im Bereich des Marktplatzes vorsichtig sein sollten, denn das Kopfsteinpflaster in der Fußgängerzone erwies sich als sehr rutschig. Es gab zwar ein paar Stolperer und Ausrutscher, aber ernsthaft verletzt hat sich am beim Lauf niemand, wie die DRK-Bereitschaft bestätigten konnte.

Im Schülerlauf starteten 70 Jungen und 72 Mädchen. Schnellste Schülerin war Helen Scheffold (4:11 min), gefolgt von Mia Büchele (4:25 min) und Alessia Maile (4:29 min). Platz eins bei den Schülern belegte Jakob Kränzle (3:59 min), gefolgt von Otto Brendler (4:12 min) und Moritz Maurer (4:16 min). Viele der jugendlichen Läufer starteten in Mannschaften für ihre Schulen. Mit dabei waren das Kreisgymnasium, die Geschwister-Scholl-Realschule und die Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule.

Den Jugend- und Jedermannslauf über 2,5 Kilometer gewann Tim Kapp (8:00 min), der für die Schwimmabteilung des TSV Riedlingen gestartet war. Platz zwei ging an Reinhold Kern vom TSV Riedlingen (8:03), 3. Elias Reichert vom der Schwimmabteilung des TSV Riedlingen (8:52 min). Schnellste Frau bei den Jedermännern war Kim Jasmin Stoermer von Mengens Triathleten (9:51 min), 2. Melanie Schmid vom Kreisgymnasium (10:01 min), 3. Doreen Sprißler von den Beruflichen Schule Riedlingen (11:21 min).

Riedlinger Gewinner

Im Hauptlauf kam Thorsten Banzhaf als Fünfter in 34:27 Minuten im Ziel an und wurde Erster seiner Altersklasse (M35). Bei den Männer der Altersklasse M55 belegte Werner Stoermer, der für die Kreissparkasse Biberach gestartet war, ebenfalls Platz eins und den 27. Platz in der Gesamtwertung (40:07 min). Siegerin ihrer Altersklasse (W40) wurde Sonja Müller vom TSV Riedlingen (44:37 min), im Gesamtlauf wurde sie 54. Hans Petermann vom TSV Riedlingen war in der Altersklasse M65 an den Start gegangen und kam als Erster nach 50:51 Minuten im Ziel an, in der Gesamtwertung belegte er Platz 71. Im Hauptlauf startete Henry Ruwen von der Geschwister-Scholl-Realschule und kam nach 51:36 Minuten als 72. in der Gesamtwertung und als Erster seiner Altersklasse (Jahrgang 1998) im Ziel an.

Besonders viel Applaus gab es für die 24 Bambiniläufer, die mit viel Eifer einmal die Fußgängerzone hinunter und dann wieder hinauf liefen. Bei der kleinen Louisa musste der Papa erst die Tränen trocken. Der Startschuss hatte die Kleine derart erschreckt, dass sie sich lieber in die Arme von Papa flüchtete.

Unter den Läufern war auch Zoltal Sipos aus Unlingen, der für das pro aktiv team RSKV Tübingen mit einem Hand-Bike an den Start ging. Das war die anderen Sportler mit den Beinen leisten müssen, muss der Unlinger mit den Amen tun. Er startete in der Altersklasse M50 und kam nach 43:02 Minuten im Ziel als Dritter seiner Altersklasse und im Gesamtlauf als 42. an. Er war bereits zum zweiten Mal in Riedlingen am Start. Ihm gefalle die Strecke und es mache Spaß in Riedlingen zu laufen, sagte er.

Bei der Siegerehrung gab es für alle Medaillen und Urkunden und für die Platzierten Geschenke. Die ersten drei Gewinner durften sich auf einer standesgemäßen Siegerehrungstreppe aufstellen. Das Siegerpodest bekam der TSV Riedlingen von der Klasse VABKF/P (Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf in Kooperation mit der Förderschule) von der Beruflichen Schule Riedlingen, die die Treppe als Schülerprojekt zusammen mit ihrem technischen Lehrer Josef Almendinger im Rahmen ihrer fachpraktischen Ausbildung herstellten. Die Kosten für das Material trug der Landkreis.

