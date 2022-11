Kyffhäuserkameradschaft Grüningen trifft sich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 13. November konnte die Kyffhäuserkameradschaft Grüningen ihre Jahreshauptversammlung für das Vereinsjahr 2021/2022 im Gasthof Adler in Grüningen in gewohnter Form abhalten.

Zuvor zog die Kameradschaft mit Fahnenabordnung und in Begleitung des Musikvereins Grüningen in die Kirche ein und hielt anschließend anlässlich des Volkstrauertages zusammen mit Ortsvorsteher Norbert Lehn eine Gedenkveranstaltung am Kriegerdenkmal ab.

Vorstand Herbert Lehn begrüßte die anwesenden 22 Kameraden, darunter der Landesvorsitzende Wendelin Bodenmüller, die Ehrenmitglieder Karl Gehweiler und Anton Traber sowie Ortsvorsteher Norbert Lehn und Feuerwehrkommandant Ralf Blersch.

Vorstand, Schriftführer, Schießwart und Kassier konnten erfreulicherweise von einem wiederaufleben der Vereinsaktivitäten berichten. Neben den jährlichen Aktionen wie zwei Papiersammlungen, dem Binokelturnier, der Kriegsgräbersammlung und verschiedenen repräsentativen Terminen mit der Fahnenabordnung gab es auch noch von besonderen Aktivitäten zu berichten. Hierzu zählte die Alteisensammlung zusammen mit dem Musikverein, die Teilnahme am Kreismusikfest in Zwiefaltendorf mit dem Festwagen „Schloss Grüningen“ sowie die Neubeschaffung einer Kanone für Salutschüsse.

Nach der Entlastung des Ausschusses konnte Herbert Lehn als Vorstand einstimmig wiedergewählt werden. Markus Möhrle stand als sein Stellvertreter nicht mehr zu Verfügung. In dieses Amt wurde Stefan Lehn ebenfalls einstimmig gewählt.

Im Anschluss an die Wahlen gab der Landesvorsitzende Wendelin Bodenmüller einen Überblick über die Arbeit im Bezirk und Landesverband und nahm anschließend die Ehrungen vor. Mit dem Kyffhäuserverdienstkreuz zweiter Klasse (KVK2) wurde Alexander Walk geehrt. Das Kyffhäuserverdienstkreuz erster Klasse (KVK1) bekamen die Kameraden Heinz Münch und Max Mark verliehen.