KWB investiert am Standort

Es tut sich etwas an der Gammertinger Straße in Riedlingen: Nachdem schon das Autohaus Gairing in den Standort investiert hat und ein Grundstück weiter das Hotel „Gudrun“ in die Höhe wächst, kommt nun die nächste Erweiterung: Der Riedlinger Küchenspezialist KWB erhöht durch einen Neubau seine Lagerkapazität deutlich. „Endlich“, sagt Geschäftsführer Torsten Hund. „Es gab dringenden Handlungsbedarf.“

Im Anschluss an das bisherige Lager auf der Gebäuderückseite wird der Neubau entstehen. Bislang konnte das Unternehmen auf 600 Quadratmetern seine Küchen unterbringen. Doch das war angesichts eines stetig gewachsenen Geschäfts zuletzt nicht mehr ausreichend. Das Unternehmen musste teilweise die Küchen in zwei Außenlager unterbringen, mit entsprechendem Aufwand. Da wurden Küchen vom Lkw in einen Lkw umgeladen und von dort in das Außenlager gebracht, wo sie dann wieder abgeholt werden mussten.

Diese Doppelarbeiten sollen bis Ende des Jahres Geschichte sein. Bis dahin soll der Neubau stehen. 400 Quadratmeter an zusätzlicher Lagerfläche steht dann zur Verfügung. Bis zu 100 Küchen können dort ihren Platz finden. Aber mit dem Neubau wird ein auch weiteres „Problem“ gelöst: Die Anlieferung erfolgt dann seitlich des bisherigen Gebäudes, so dass der Hof künftig nicht mehr durch Lastwagen belegt ist, sondern als Parkplatz für Kunden dient. Und auch das Beladen der eigenen Lkw soll künftig hauptsächlich über einen neuen Anbau in Nachbarschaft zum „Rosengarten“ erfolgen. „Wir schlagen damit zwei Fliegen mit einer Klappe“, freut sich Firmengründer Franz Hund.

Auch Parkplätze für die Mitarbeiter werden durch den Neubau entstehen. Da das Baugrundstück etwas abschüssig ist, kann unter das neue Lagergebäude eine Art Tiefgarage für rund 15 Parkplätze gebaut werden. Weitere Parkplätze sind entlang des Grundstücks geplant.

Eine Verlagerung des Standorts statt einer Erweiterung? Das war für Torsten Hund kein Thema. „Wir sind hier groß geworden, uns verbindet man mit der Gammertinger Straße“, sagt er. Und die vorhandene Ausstellungsfläche ist völlig ausreichend. „Die ist topaktuell, die passt zu uns. Auf der können wir alles zeigen, was wir wollen.“ Zumal die Küchenausstellung de facto trotzdem größer wird, weil sich KWB noch stärker auf Küchen konzentriert und die bisherige Möbelausstellung zur weiteren Ausstellung von Küchen genutzt werden soll.

Das Unternehmen, das 1980 von Franz Hund gegründet wurde, ist in Riedlingen kontinuierlich gewachsen. Der Umsatz wurde in den vergangenen knapp 20 Jahren verdoppelt, die Mitarbeiterzahl ist auf 30 – inklusive der Verkaufsstelle in Bad Saulgau – angewachsen. Die Kunden kommen aus der Region, aber nicht nur. Durch gewachsene Beziehungen liefert KWB häufig auch an den Bodensee oder auch nach Stuttgart, wie Firmengründer Franz Hund erläutert. Rund vier bis fünf Küchen werden jeden Tag eingebaut – in einem Umkreis von bis zu 120 Kilometern.

Dabei kommt KWB auch ein Trend zu Gute: „Küchen sind nicht nur Nutzraum, sondern Lebensraum“, sagt Torsten Hund. Häufig werden offene Küchen gebaut, sie sind Teil des Wohn- oder Esszimmers und sind auch zum Prestigeobjekt geworden.

Mit dem neuen Anbau macht das Unternehmen einen weiteren Schritt und macht sich zukunftsfest. Denn mit Torsten Hund, der vor vier Jahren die Geschäftsführung von seinem Vater übernommen hat, ist schon die nächste Generation in der Verantwortung. Diese Erweiterung hat allerdings auch ihren Preis: Rund eine Million Euro investiert KWB in den Neubau.

„Handelsstraße“ gedeiht

Mit dieser Investition setzt KWB eine Entwicklung an der Gammertinger Straße fort, die sehr rasant verlaufen ist. „Als wir hier angefangen haben, gab es noch nicht viel“, sagt Franz Hund. Nun ist ein kleines Einkaufszentrum mit Rewe und Lidl dort entstanden, das Frequenz bringt. Das Autohaus Max Garing hat sich deutlich vergrößert und modernisiert. Das Gasthaus „Rosengarten“ ist inzwischen in neuem Gewand und mit einem modernen Anbau versehen. Und im rückwärtigen Teil wächst derzeit das „Hotel Gudrun“ für alle sichtbar in die Höhe. Bis Ende März soll das Hotel soweit fertig sein, dass der Probebetrieb erfolgen kann.

Bis dahin wird der Neubau von KWB längst stehen und soll auch längst in Betrieb sein. Franz und Torsten Hund gehen davon aus, dass Ende Oktober der Rohbau steht, Ende November das Dach gedeckt ist und zu Jahresende der Bau bezogen werden kann, auch wenn noch Außenarbeiten im Frühjahr erledigt werden müssen. Die Freude auf die Erweiterung ist groß, und auch die Freude über die positive Entwicklung an der Gammertinger Straße. „Wir fühlen uns hier pudelwohl“, sagt Torsten Hund.