Kurzweiliges Vorspiel mit Gesang- und Klavierbeiträgen

In ihrem ersten Vorspiel als Lehrerin einer Gesangs- und Klavierklasse hat Laura Schafranek eine abwechslungsreiche Folge gesungener und instrumental gespielter Titel zu einem bunten Melodienstrauß zusammengestellt. Freude am Singen und Klavierspielen prägten das kurzweilige Zusammensein im Refektorium.

„Für mich ist dieses erste Vorspiel neu, voll Freude, aber auch spannend“, betonte Schafranek eingangs. Im Oktober 2017 hat sie die Klasse der Conrad Graf-Musikschule übernommen. Unerschrocken eröffneten Felicitas Böhmer, Sophia Königsberger und Anna Zippler am Klavier mit mehreren Strophen von „Ringel Reihe“ oder „Es war eine Mutter“ und dem „Sturm“ in verschiedenen Lautstärken den Melodienreigen. Für alle war es das erste öffentliche Vorspiel. Zu jeweils klaren Melodien bot die Lehrerin die passende Begleitung.

Zu ihnen gesellte sich Karina Rieger, um als Gesangsgruppe mit passenden Bewegungen zwei kleine Wölfe und den flotten Tausenfüßler vorzustellen. Fröhlich beschwingt in der Melodie, klar in den Akkorden ließ Karina Rieger danach auf dem Klavier eine Seerose über dem Wasser schweben. Vierhändig mit ihrer Lehrerin stellte Neele Buck einen russischen Walzer vor, gefolgt von Sophia Zenter, die einfühlsam von ihrer „letzten Rose“ erzählte.

Zu Schafraneks Begleitung am Flügel zeigten Amalie Glöckler, Sophia Mayer und Magdalena Bertel ihre Freude am gemeinsamen Singen mit einheitlicher Melodieführung bei „Can´t help falling in love“ und John Dowlands „Come again“.

Überlegt in melodischer Gestaltung stellte Lara Rieger Schuberts „Militärmarsch“ und danach klangreich mit passenden Steigerungen Frank Sinatras „ My way“ vor. Lena Renz erzählte mit Gespür für melodische Gestaltung auch in der Vielzahl von Halbtönen bis zum verklingenden Piano von Tschaikowskis kranker Puppe, um danach bewegt ohne Noten die Filmmelodie „Comptine d´un autre ete“ vorzustellen. In sicherem Dreiertakt interpretierte Valentina Eber einen umfangreichen Chopin-Walzer, um danach mit übergreifenden Händen leicht schwingend einer Schwalbe nachzusehen.

Ausdrucksvoll und beweglich in der Stimme zeigte danach Jenny Saum mit Anklängen an die Musical-Szene ihr sängerisches Können bei Gads „Skyscraper“ und stellte dann mit schon erstaunlich großem Stimmumfang Emeli Sandes „Clown“ vor.

Den Abschluss der kurzweiligen Vorspielstunde bildete ein Sängerinnen-Septett mit Sophia Mayer, Magdalena Bertel, Melissa Reiter, Amelie Glöckler, Nina Diesch, Lena List und Rebecca Vogel. Im französischen Original zweistimmig als Tutti und in Chorgruppen erinnerten sie mit „Vois sur ton chemin“ an Bruno Coulais „Kinder des Monsieur Matthieu“. Mit dem afrikanischen Zuruf „Uyingcwele Bana“ klang das abwechslungsreiche Vorspiel aus.