Kurs „Reden lernen ohne Stress“ hilft dabei, schlagfertiger zu werden

Mithilfe des Kurses „Reden lernen ohne Stress“ der Stefanus-Gemeinschaft können Interessierte lernen, wie sie schlagfertiger und sicherer im Reden werden, ihr Lampenfieber abbauen und überzeugender argumentieren können, um Schritt für Schritt ihre Wirkung auf andere zu verbessern.

Die Termine sind vom 27. bis 29. Januar unter der Leitung von Maier Rudi aus Berkheim. Eine Anmeldung ist möglich bei der Stefanus-Gemeinschaft in Heiligkreuztal, unter Telefon 07371/1860 oder per Mail an kloster-heiligkreuztal@stefanus.de Anmeldeschluss ist der 5. Januar).