Kurs: Fachwirt im Erziehungswesen

Das Kolping-Bildungswerk in Riedlingen bietet wieder einen berufsbegleitenden Lehrgang für den Fachwirt im Erziehungswesen an. Der nächste Kurs startet am 16. November.

Mit dem Lehrgang werden die Teilnehmer fit gemacht für alle Führungsaufgaben. Im Lehrgang erlernen die Teilnehmer Bildungsziele für ihre Einrichtung konzeptionell umzusetzen, Mitarbeiter- und Elterngespräche zu führen und Konflikte konstruktiv zu lösen, Personalbedarf zu ermitteln und Personaleinsatz zu planen. Veränderungsprozesse anzustoßen und Organisationsabläufe zu gestalten, werden kein Problem mehr sein. Es soll Freude machen, Kooperationen aktiv mitzugestalten und die Einrichtung nach außen zu vertreten. Die Teilnehmer können anschließend mit arbeitsrechtlichen Fragen sicher umgehen und ein qualifiziertes Dienstzeugnis erstellen.

Der Lehrgang ist berufsbegleitend und dauert 15 Monate (280 Unterrichtstunden), Unterricht ist im Zwei-Wochen-Rhythmus, freitags von 15.45 bis 19.45 Uhr und samstags von 8.30 bis 15 Uhr.