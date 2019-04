Kurs für pflegende Angehörige beginnt

Die Katholische Sozialstation Riedlingen lädt ab Mittwoch, 8. Mai, zweimal wöchentlich zu einem Hauskrankenpflegekurs für pflegende Angehörige ein. Er findet in den Räumen der Sozialstation, St.-Gerhard-Straße 16 in Riedlingen, statt. Der kostenlose Kurs ist für Angehörige gedacht, die zu Hause pflegen und alle, die an der Pflege Interesse haben. Themen sind unter anderem die zunehmenden Belastungen der häuslichen Krankenpflege und Probleme bei der Pflege demenziell erkrankter Menschen oder bei Schlaganfallgeschädigten. Der Kurs bietet Unterstützungs- und Hilfsangebote, gibt Tipps und Ratschläge, um die Pflege zu Hause zu erleichtern. Auch die Leistungen der Pflegeversicherung und Zuschussmöglichkeiten werden ausführlich besprochen. Der Kurs beginnt am 8. Mai ab 19 Uhr und findet jede Woche am Mittwoch und Freitag statt. Die Kursdauer beläuft sich auf insgesamt zehn Kurstermine von jeweils 19 bis 21 Uhr. Wer für die Dauer des Kurses eine Ersatzpflegekraft für die Betreuung seines pflegebedürftigen Angehörigen benötigt, kann sich an die Sozialstation wenden. Weitere Hilfestellung gibt es auch jeden zweiten Mittwoch des Monats von 14 bis 16 Uhr in der Gruppe für pflegende Angehörige. Auch hier sind Interessierte willkommen.