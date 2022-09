Kunstkreis fährt zum Kunstmuseum Lindau

„Mythos Natur – Von Monet bis Warhol“ ist die Sonderausstellung im Lindauer Kunstmuseum überschrieben. Der Kunstkreis ´84 Riedlingen bietet dazu am Samstag, 17. September, eine Kunstfahrt an, heißt es in einer Ankündigung.

Außer von Claude Monet und Andy Warhol sind „bezaubernde Blumenbilder, farbenfrohe Landschaften und malerische Gärten“ auch von Paul Cezanne, Emil Nolde, Max Liebermann, August Macke und Auguste Renoir zu sehen. Vom Impressionismus bis zur Moderne lässt sich hier die Kunst rund um das Thema Natur verfolgen. Abfahrt ist um 8.30 Uhr bei der Stadthalle. Im Preis von veranschlagten 50 Euro sind Busfahrt, Eintritt und Audioguides enthalten. Anmeldung bis 9. September bei Barbara Bulander, Telefon 07371/30 04 oder per E-Mail unter pauline27@gmx.de.