Kunstkreis 84 Riedlingen stellt Werke aus

„Stimmungen“ ist die aktuelle Werkschau des Kunstkreises 84 Riedlingen überschrieben, die noch bis 3. April in seinen Räumen im Kaplaneihaus zu sehen ist. „Stimmungen stellen eine Gemengelage von eher diffusen, oft flüchtigen, schwer beschreibbaren und noch schwerer abgrenzbaren Phänomenen dar“, stellte Kunstkreis-Vorsitzender Dr. Berthold Müller in seiner Einführung zu der Ausstellung fest. Stimmungen bezögen sich nicht nur auf Gefühlslagen von Menschen, sondern drückten auch Erscheinungen in der Natur aus. Sie hätten Gefühls-, aber auch Ausdruckscharakter.

„Dass wir als Menschen dazu fähig sind, Stimmungen wahrzunehmen und ihnen Ausdruck zu geben, ist eine besondere Gabe, die unbedingt gepflegt werden will“, unterstrich er. Alle Bilder oder Skulpturen in der Ausstellung seien Ergebnis dieses Dialogs von Empfindung und Stimmung. Der Betrachter finde heitere, melancholische und auch nachdenkliche Stimmungen. „Da wir unterschiedliche Gestimmtheiten haben, wird ein gleiches Bild unterschiedliche Gefühlszustände beim Betrachter hervorrufen“, machte er auf die Reaktionen neugierig.

Zuletzt wies er noch auf die Radierungen hin, die im vergangenen Jahr im Malerkreis unter Barbara Bulander entstanden sind und sich „unserer kleinen Stadt“ gewidmet haben. Sie zeigten Ansichten von Häusern und Straßen Riedlingens, die trotz ihrer Monochromie mal heiter, mal idyllisch oder einfach nur anregend seien. Die kleinformatigen Werke ließen den Fleiß, die Akribie und auch die Freude an der jeweils dargestellten Szene aufblitzen.