Kunsthandwerk, offene Türen und viel Musik

Am Freitagabend,22. Juni, verwandelt sich die Riedlinger Innenstadt in eine Markt-, Musik- und Einkaufsmeile: Der Kunsthandwerkermarkt steht an. 30 Händler bieten in der Fußgängerzone Kreatives aus eigener Hand an. Zudem öffnen die Riedlinger Einzelhändler an diesem Tag ihre Türen bis 22 Uhr. Und auch Musikliebhaber kommen auf ihre Kosten: In der Altstadt klingt es gleich auf mehreren Plätzen.

30 Betreiber werden am Freitagabend ihren Stand in Riedlingen aufbauen und ab 18 Uhr ihre sehr individuelle Ware anbieten. Denn alle Artikel, die an diesem Abend an den Ständen verkauft werden, sind handgemacht. Dies betont die Initiatorin der Veranstaltung Bettina Hägele. „Die Waren sind komplett selbst gemacht – keine Handelswaren“, sagt die Inhaberin von „Bina B.“ Bereits zum 5. Mal findet der Markt in diesem Jahr statt. Veranstalter ist offiziell die Riedlinger Gemeinschaftswerbung (RGW), also das Bündnis der Einzelhändler der Stadt.

Von der Lange Straße auf Höhe von Elektro Widmann über den Weibermarkt bis in die Donaustraße geht das Marktgebiet in diesem Jahr. Die Haldenstraße bleibt dieses Jahr für den Verkehr geöffnet. Wegen der Baustelle auf der B 311, ist die Haldenstraße mögliche Umleitungsstrecke und muss deshalb offen bleiben.

Die Angebotspalette auf dem Markt ist vielfältig. Sie reicht von Holzartikeln, Töpferwaren bis zu Kleidung, auch für Kinder. Viele Dekoartikel lassen sich am Freitag finden und auch Schnitzkunst. Dazu Bilder, Kunstwaren und natürlich Schmuck. Die Händler kommen alle aus einem Umkreis von 35 Kilometern, sagt Bettina Hägele. Mit einer Ausnahme: Ein Drechselmeister reist von Göppingen an. Der Mann hat vor zwei Jahren davon erfahren. Und nachdem er im vergangenen Jahr nicht konnte, ist er nun dieses Jahr dabei.

„Es ist ein schöner Abend, weil es eine wunderbare Atmosphäre zum Flanieren ist“, ist sich Bettina Hägele sicher. Dazu tragen die Händler in der Altstadt bei, die an diesem Abend ihre Geschäfte länger öffnen. Die Kunden können bis 22 Uhr durch die Stadt flanieren und sich bei den Händlern beraten lassen und einkaufen. Dazu gibt es auch Aktionen und teilweise Rabatte bei den einzelnen Händlern, allerdings auch sehr individuell: Jedes Geschäft hat für sich überlegt, was es an Aktion anbietet, es gebe keine gemeinschaftliche Aktion der Riedlinger Gemeinschaftswerbung (RGW).

Glücksrad und Musik bei der SZ

Neben dem Markt und den Einkaufsmöglichkeiten sind noch weitere Aktionen geplant. Vor allem musikalisch. Auf dem Weibermarkt wird das Akkordeonorchester die Besucher unterhalten und zudem bieten sie Getränke an.

Auch die Schwäbische Zeitung lädt ab 17 Uhr zum Verweilen ein. Vor ihrer Geschäftsstelle in der Haldenstraße ist ein Glücksrad aufgebaut und es wird Sekt ausgeschenkt und die Besucher können regionale Spezialitäten von „Schaut“ probieren. Ganz entspannt kann man hier der Musik von Ralf Breimayer und Daniel „Earl“ Unger als „Midsummer Blues“ lauschen. Die beiden Musiker spielen Songs der 60er und „Blues’n’Folk’n’Roll“. Breimayer ist aktuell als Drummer unterwegs mit der „Juice Cocker Band“ und bei „MrFriZz Pianoman Deluxe“ mit Friedemann Benner und als Sänger mit „Wanted D*O*A“ und „Short Stop“. Der Berufsmusiker Daniel Unger tourt als Earl of Sound und spielt in „Engels Hausband“, „Heavens5“ und zu zweit als „Earl & the Restless“.

Auch auf dem Wochenmarkt ist Musik angesagt. Die Musikinitiative Riedlingen (MIR) lädt in Zusammenarbeit mit der RGW zur Wochenmarktrockete ein. Den Auftakt macht ab 17.30 Uhr die Nachwuchsband „Jetlag“. Ab 19 Uhr steht „Bluemoon Shot“ auf der Bühne und den musikalischen Schlusspunkt setzt „Offbeat“.