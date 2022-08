Kunstgruppe „IRIS“ zeigt Bilder und Skulpturen

Fünf Künstler und Künstlerinnen aus dem Raum Ehingen haben sich vor vielen Jahren zur Kunstgruppe „IRIS“ zusammengeschlossen. Zum ersten Mal stellen Künstler und Künstlerinnen dieser Gruppe in Riedlingen aus. Sie haben dieser Ausstellung, die noch bis zum 28. August zu sehen ist, den Titel „Spannungsbogen“ gegeben. Dies verheißt ganz unterschiedliche künstlerische Ausdrucksweisen und Interpretationen. Der Untertitel lautet „Malerei, Skulptur, Jazz“.

Gabriele Herter aus Rechtenstein, die seit 1992 Mitglied der Kunstgruppe IRIS ist, zeigt Skulpturen, geformt aus weißem Ton. Unter dem Begriff Malerei werden die Werke der Künstlerinnen Agnes Schlecht, Marlis Schabacker-Bock und Marlene Widmann gezeigt. Vor allem Marlene Widmann, die in Riedlingen geboren und aufgewachsen ist, ist in der Region bekannt; sie hatte bereits 2017 in der Galerie zum Heiligen Geist eine Einzelausstellung, und jahrelang war ihr Bild mit Szenen der Riedlinger Fasnet Titelbild des Golebüchle. Christopher Ray-Colley, ein junger Künstler, komplettiert das Spektrum Malerei. Roland Ernst, ein nicht nur im Raum Ehingen bekannter Musiker, hat die Vernissage musikalisch umrahmt.

Noch bis zum 28. August kann man bei freiem Eintritt die Kunstwerke in der „Städtischen Galerie zum Heiligen Geist“ sehen.