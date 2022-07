Kunstfreunde besuchen Machtorte der Kaiser/Könige

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Speyer, als Römerlager errichtet, war das erste Ziel. Dom und Kaisersaal, von Salier Konrad II gegründet, gilt als das bedeutendste und größte hochromanische Bauwerk mit einer unveränderten Krypta. Diese wurde zur Reichsgrablege von nicht weniger als acht deutschen Kaisern und Königen. Der Stadtrundgang beinhaltete zudem das vor 1128 angelegte rituelle Reinigungsbad, der „Mikwe“.

Am zweiten Tag war es eine Freude, den inszenierten Buchdruck im Gutenbergmuseum in Mainz zu verfolgen. Sollten wir uns doch jeden Tag, wenn wir unsere Zeitung aufschlagen, an Johannes Gutenberg erinnern, gilt dieser doch als Erfinder des modernen Buchdrucks. Weil mit Heinrich IV. ein Kaiser am Dombau gewirkt hatte, gehört der Mainzer Dom als romanische Gewölbebasilika zu den drei rheinischen Kaiserdomen mit erweiterten gotischen Seitenkapellen. Außerdem bot Mainz viele belebte und lauschige Ecken zum Verweilen.

Auf einer eindrucksvollen Rheinfahrt vorbei an Ruinen und Burgen konnte man die Seele baumeln lassen, um dann die Stadt Koblenz zu erkunden. Die 14 m hohe Bronzestatue Kaiser Wilhelms I. wacht an dem Ort, an dem Rhein und Mosel aufeinandertreffen am Deutschen Eck. Nun war es Zeit, den Tag bei einem zünftigen Winzer-Vesper mit Weinprobe ausklingen zu lassen. Der dritte Tag umfasste eine Stadtrundfahrt und den Besuch des Kölner Doms mit Dreikönigsschrein und Schatzkammer. Er gilt als eine der größten Kathedralen Europas im gotischen Baustil mit über 600-jähriger Bauphase.

Aachen, die Lieblingspfalz Karls des Großen und der Dom mit Thron und Schatzkammer waren der Höhepunkt des 4. Tages, gehört der Dom doch zu den bedeutendsten Baudenkmälern Europas. Fast 600 Jahre war er Krönungskirche für über 30 deutsche Kaiser und Könige. Zwischendurch wurde das leibliche Wohl noch mit köstlichen Aachener Printen verwöhnt. Worms, der wir die Sage der Nibelungen verdanken, wurde auf der Heimfahrt angesteuert. Der kleinste der Kaiserdome birgt die Grablege der Familie Konrads II. Außerdem war Worms Austragungsort von über 100 wichtiger Reichstage. Martin Luther wurde hier 1521 in Reichsacht genommen. Erwähnenswert ist der jüdische Friedhof „Heiliger Sand“.

Den 50 Reisenden wurde ein strammes Durchhalten dieser außergewöhnlichen Reise abverlangt. Die Belohnung war eine Fülle an historischen Eindrücken mit geselligen Stunden in wunderbarem Hotelambiente.